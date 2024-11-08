تراجع أسعار النفط مع هدوء إعصار "رافائيل"

تراجعت أسعار النفط قليلاً اليوم الجمعة مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بينما تواصل السوق تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الإمدادات.



هبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 75.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0209 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 72.01 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد بالمئة أمس الخميس.



وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع برنت 3.1 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 4.1 بالمئة.



ويجعل الدولار القوي النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى الضغط على الأسعار.