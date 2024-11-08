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اقتصاد

أوربان يدلي بتوقعات بشأن تعامل ترامب مع أزمة أوكرانيا

أوربان يستقبل الرئيس الأوكراني زيلينسكي في العاصمة بودابست
8 نوفمبر 2024 17:52

أدلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن توقعاته حول تعامل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع الأزمة الأوكرانية.
وقال أوربان إنه يعتقد أن ترامب سينهي الدعم الأميركي لكييف، متوقعا أن ينهي الرئيس الأميركي المنتخب الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022.
ويستضيف أوربان قمما لمدة يومين في العاصمة المجرية بودابست، في أعقاب انتصار ترامب في الانتخابات. وستحتل الأزمة في أوكرانيا موقعا متقدما في جدول أعمال اجتماع، اليوم الجمعة، لقادة الاتحاد الأوروبي الـ 27، الذين يعتقد أغلبهم أن مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدة المالية عنصران مهمان لمستقبل التكتل.
وجدد أوربان موقفه الذي يتبناه منذ أمد طويل في أنه يجب إعلان وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن أوكرانيا خسرت في الأزمة الحالية.
وقال أوربان: "لو كان ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية في 2020، لم تكن لتحدث هاتان السنتان الكابوسيتان، ولم تكن لتنشب أزمة. إن الوضع على الجبهة واضح، هناك هزيمة عسكرية. سوف ينسحب الأميركيون من هذه الحرب".

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المصدر: وكالات
فيكتور أوربان
الأزمة الأوكرانية
دونالد ترامب
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