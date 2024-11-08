«أدبيك» يعزز مكانة أبوظبي وجهة مفضلة لاستضافة المعارض والفعاليات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

وفر مركز أدنيك أبوظبي مرافق وخدمات عالمية المستوى لاستضافة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2024، الذي اختتم فعاليته بأبوظبي مؤخراً، ما عزز من سمعة أبوظبي كوجهة مفضلة لاستضافة المعارض والفعاليات العالمية المتخصصة.

وبحسب بيان صحفي اليوم: استفاد أديبك 2024 من البنية التحتية المتطورة التي يوفرها مركز أدنيك أبوظبي، والتي تشمل مساحات عرض ومرافق متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة 153 ألف متر مربع، وتضم مساحات داخلية وخارجية ومرسى، مما مكن فريق العمليات لدى مجموعة أدنيك من تقديم الخدمات اللوجستية للحدث بسلاسة، فضلاً عن ضمان تجربة استثنائية لكافة المشاركين.

كما التزم المركز بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن على مدار الأيام الأربعة من المعرض، مع الإدارة الفعالة لمواقف السيارات وإدارة المرور والخدمات الطبية والأمنية في الموقع. وفي ظل ما شهدته نسخة هذا العام من توافد عدد قياسي من الزوار، حرص فريق عمليات المعرض على إدارة حركة المرور في المنطقة المحيطة بالمركز مع تقديم خدمات التوصيل للزوار، مما ساهم في تحسين انسيابية السير ووصول الزوار إلى المركز بسهولة.

وسجلت دورة هذا العام من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي استضافته شركة أدنوك وبتنظيم من شركة «دي إم جي» للفعاليات تحت شعار «تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة» رقماً قياسياً في عدد المشاركين الذين وصل عددهم إلى 205139 مشاركاً من 172 دولة.

ومن جهتها، قدمت شركة كابيتال 360 لتجارب الفعاليات تجربة استثنائية للمشاركين من خلال تميز أنشطتها الإنتاجية والترويجية خلال المعرض، مما أضفى على المعرض طابعاً عالمياً فريداً.

كما وظفت شركة كابيتال 360 خبرتها المتخصصة في تطوير تصميمات عالية الجودة لمنصات العارضين من بينهم شركة «إيه آي كيو»، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، وشركة ميتسوي، وطاقة، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات البحرية - سفين مما ساهم في إبراز علاماتها التجارية. كما قام فريق خدمات التجهيز والاتصالات بتطبيق أرقى معايير السلامة والأداء في عملياتها، مما عزز من تجربة المشاركين.

كما سجلت الفنادق القريبة من مركز أدنيك أبوظبي نسبة إشغال بنسبة 100% خلال المعرض، واستوعبت التدفق الكبير من الزوار والعارضين من جميع أنحاء العالم، مما يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات الدولية، فضلاً عن تحقيق أثر ملموس على الاقتصاد المحلي.

كما انعكس الإقبال الكبير من الزوار على مرافق الإقامة والفنادق إيجابياً على قطاعات أخرى كخدمات الضيافة، وتقديم الأطعمة، وتجارة التجزئة، والترفيه، فضلاً عن تحفيز النمو في قطاعات النقل بفضل إقبال الزوار على استخدام سيارات الأجرة ووسائل النقل العام وخدمات المطارات.