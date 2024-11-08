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اقتصاد

«الإمارات للتنمية» يؤكد دعم التحولات بقطاع الطاقة

«الإمارات للتنمية» يؤكد دعم التحولات بقطاع الطاقة
8 نوفمبر 2024 19:39

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكد مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024)، التزامه بتحقيق التنمية المستدامة والتحولات في قطاع الطاقة في الدولة.
كما سلط الضوء على مساعيه وبرامجه المخصصة لدعم الإمكانات التحويلية والذكاء الاصطناعي، التي تنطلق من رؤيته الاستراتيجية لأهمية التعاون وتوحيد الجهود بين القطاعات من أجل تحقيق النمو المستدام، وذلك في منطقة حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، التي تم إطلاقها في المعرض كمنطقة مخصصة لاستعراض حلول رائدة في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، حيث يقدم المصرف لزوار المعرض رؤية شاملة عن الحلول التمويلية المبتكرة التي يقدمها لدعم مبادرات الطاقة المستدامة.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن تبني دولة الإمارات للابتكار وقيم الاستدامة مكنها من تبوّء مكانة متقدمة في مشهد الطاقة العالمي، والذي يشهد تحولات وتغييرات كبرى ستسهم في صياغة مستقبله، ولاسيما مع صعود الأسواق الناشئة، والتطور السريع للذكاء الاصطناعي، والتحول الجوهري لأنظمة الطاقة، والتي تطرح بمجملها تحديات كبيرة وتوجد فرصاً ملهمة في الوقت ذاته.
وأوضح أنه مع هذه التوجهات الجديدة في قطاع الطاقة تبرز أهمية الابتكار والتعاون بين جميع القطاعات كحل فعال لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وقال: يسعى المصرف لتوظيف جميع القدرات للمساهمة في تمكين الشركات التي تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي للانتقال نحو قطاع طاقة أنظف وأكثر كفاءة ومرونة.

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