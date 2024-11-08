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اقتصاد

182 مليون درهم أرباح «سبينس» خلال 9 أشهر بنمو 14.6%

سوق أبوظبي للأوراق المالية
8 نوفمبر 2024 19:44

 

دبي (الاتحاد)
أعلنت سبينس، نتائجها المالية محققة إيرادات قياسية للأشهر التسعة الأولى من العام بواقع 2.3 مليار درهم، بزيادة بنسبة 11.4% عن الفترة نفسها من عام 2023.
وارتفعت أرباح الشركة قبل الضرائب لتصل إلى 203 ملايين درهم بزيادة قدرها 27.1%، فيما ارتفعت أرباحها بنسبة 14.6% لتصل إلى 182 مليون درهم، ما يعكس هوامش الربح المتميزة وكفاءة العمليات التشغيلية للشركة.
وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: يسرنا تحقيق أداء قوي منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث سجلت سبينس إيرادات قياسية مع مقاييس ربحية قوية قبل الضرائب وبعدها. 
وأضاف: تواصل الشركة التزامها بتحقيق خططها الطموحة من خلال تعزيز حضورنا في الإمارات، وتسريع مسيرة توسعنا في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن طرح مفاهيم جديدة، وتوسيع نطاق عروضنا الإلكترونية.
وقال كومار: «مع تركيزنا على الكفاءة التشغيلية واستمرار عوامل الاقتصاد الكلي الداعمة، نستفيد من قوة علامتنا التجارية للتفاوض على شروط مواتية مع الموردين، وتحسين سلسلة التوريد، والحصول على أفضل هوامش ربحية ممكنة في القطاع». 
وارتفع الربح الإجمالي للشركة بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 948 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. 
كما استقر هامش الربح الإجمالي للشركة عند 41.2% بفعل كفاءة عمليات التوريد وإدارة سلاسل الإمداد للمجموعة، واستراتيجية التركيز على مبيعات المنتجات ذات هوامش الربح المرتفعة. 

 

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