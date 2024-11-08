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410 ملايين درهم صافي أرباح «دانة غاز» خلال 9 أشهر

410 ملايين درهم صافي أرباح «دانة غاز» خلال 9 أشهر
8 نوفمبر 2024 19:46

 

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت دانة غاز، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وأظهرت النتائج تراجع إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 1.05 مليار درهم (286 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 12% مقارنة بـ 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار) في نفس الفترة من 2023، وذلك على خلفية انخفاض أسعار البيع المحققة للمكثفات والغاز البترولي المسال.
وحققت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام أرباحاً صافية بلغت 410 ملايين درهم (112 مليون دولار) مقارنة بـ462 مليون درهم (126 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2023.
وبالإضافة إلى عامل الأسعار، يعود هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات الإنتاج في مصر، وفي المقابل، واصلت الشركة تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز إنتاجها في إقليم كردستان العراق، مما حدّ من الأثر المالي السلبي للعوامل المذكورة.
وتمكنت الشركة من تعزيز مركزها المالي عبر نجاحها في خفض ديونها بنحو 285 مليون درهم (78 مليون دولار)، ليتراجع إجمالي الديون على مستوى المجموعة إلى ما يقارب 102 مليون درهم (28 مليون دولار).
وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: يعكس أداؤنا المالي القوي في عام 2024 تميزنا التشغيلي ومرونتنا العالية في بيئة السوق الحالية التي تتسم بالتحديات ومن أبرزها انخفاض أسعار البيع المحققة بالإضافة إلى تراجع الإنتاج في مصر.

دانة غاز
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