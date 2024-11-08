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شراكة بين فلاي دبي و«باتيك إير» الماليزية

شراكة بين فلاي دبي و«باتيك إير» الماليزية
8 نوفمبر 2024 19:48


دبي (الاتحاد)
أعلنت فلاي دبي و«باتيك إير» الماليزية، عن اتفاقية شراكة تتيح لمسافري فلاي دبي، إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 وجهة، عبر شبكة «باتيك إير» عبر مطار كوالالمبور الدولي.
وتوفر الاتفاقية للمسافرين رحلات متابعة مرنة وسلسة بين دولة الإمارات وماليزيا وخارجها، واستكشاف وجهات جديدة على شبكة الناقلتين المشتركة بحجز واحد مع الأمتعة المسجلة. وتتيح الشراكة لمسافري «باتيك إير» السفر بسلاسة، إلى 38 وجهة على شبكة فلاي دبي عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.
وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: نتطلع إلى تقديم المزيد من الفرص لمسافرينا لاستكشاف جنوب شرق آسيا وغيرها، ونحن ملتزمون دوما بتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز ودعم مكانة دبي كمركز عالمي للطيران.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة باتيك إير، داتوك شاندران راما موثي، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة إلى الأمام نحو تعزيز إمكانيات السفر للعملاء.

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