38.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب مهمة في قيمتها السوقية بلغت 38.8 مليار درهم، وخيم اللون الأخضر على شاشات التداول في الأسواق المحلية إذ ارتفعت أسعار السوق لمعظم الشركات المدرجة، وذلك بدعم من استمرار إعلان الشركات الوطنية المدرجة في الأسواق عن نتائج أعمالها للربع الثالث والتي فاق معظمها التوقعات، وكذلك من خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، والتي جاءت متوافقة مع توقعات المستثمرين.

كما ضخ المستثمرون الأجانب سيولة جديدة بلغت قيمتها 531 مليون درهم في سوق أبوظبي، وكذلك المستثمرين المؤسساتيين الذين بلغت محصلة تداولاتهم 348 مليون درهم صافي شراء أيضاً.

وبلغت القيمة الإجمالية للسيولة التي تدفقت على أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي نحو 8.22 مليار درهم.

وتفصيلا، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق بنسبة 1.07% ما يعادل زيادة بقيمة 100.45 نقطة ليبلغ 9449.25 نقطة عند إغلاق أمس الجمعة مقارنة مع 9348.8 نقطة عند إغلاق نهاية الأسبوع السابق.

وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي مكاسب بلغت قيمتها 38.8 مليار درهم وذلك كمحصلة لإجمالي التغيير في أسعار الأسهم المدرجة في السوق، لترتفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى 2.9275 تريليون درهم أمس مقارنة مع 2.8887 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن التداولات خلال الأسبوع الماضي شهدت إبرام 106 آلاف صفقة، تم من خلالها تداول 1.9 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 6.26 مليار دهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 52 شركة مقابل تراجع أسعار 32 شركة واستقرار أسعار 31 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب سجلوا نشاطاً مهماً خلال الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي حيث استحوذوا على 32.4% من قيمة التداولات ما يعادل 2.02 مليار درهم وكانت محصلة تداولاتهم 531 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسات الخمس الأخيرة.

كما تظهر البيانات أن محصلة نشاط المستثمرين المؤسساتيين أيضاً سجلت صافي شراء بقيمة 348 مليون درهم خلال نفس الفترة.

وفي سوق دبي المالي بلغت القيمة الإجمالية للتداول 1.96 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق مرتفعاً بقيمة 18.6 نقطة تعادل 0.4% على مستوى 4639.83 نقطة أمس مقارنة مع 4621.37 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.

وظلت القيمة السوقية قريبة من مستوياتها السابقة عند 765 مليار درهم.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الأسبوع نحو 804.54 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 41.11% من إجمالي قيمة المشتريات.

كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 858.79 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.88% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 54.25 مليون درهم، صافي بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 1.151 مليار درهم لتشكل ما نسبته 58.84 % من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 1.235 مليار درهم لتشكل ما نسبته 63.11% من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 83.5 مليون درهم، صافي بيع في سوق دبي المالي.