«ميركنتايل آند ميريتايم»: الإمارات مركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الوقود المستدام

يوسف العربي (أبوظبي)

أكدت شركة مجموعة «ميركنتايل آند ميريتايم»، المزوّد العالمي في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية، والمتخصصة في تداول منتجات النفط والغاز وتقديم الخدمات الاستشاريّة، أن دولة الإمارات تتمتع بالريادة في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة والعالم كما أنها تمثل مركزاً إقليمياً لإنتاج وتوزيع الوقود المستدام.

وقال مرتزا لاخاني، الرئيس التنفيذي لشركة لـ «الاتحاد» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي، إن الإمارات سباقة في تحقيق مستقبل صديق للبيئة من خلال المبادرات الاستراتيجية، كاستراتيجية الحياد المناخي 2050، التي تعكس رؤية الإمارات من خلال دعمها المشاريع الكبرى مثل منشأة الوقود الحيوي الجديدة، والتي تعتمد على الطاقة النظيفة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل الانبعاثات وتحقيق النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة.

وأضاف، أن شركة «ميركنتايل آند ميريتايم» أعلنت توسعة «MENA Terminals» في الفجيرة، المملوكة والمدارة كلياً من طرفها، عبر إطلاق منشأة متطوّرة لمعالجة وإنتاج الوقود الحيوي بقيمة 2.2 مليار درهم، ليعكس هذا التوسع التزام المجموعة بتعزيز حلول الطاقة المستدامة ودعم أهداف دولة الإمارات نحو الريادة العالميّة في الاقتصاد الأخضر.

وأوضح، أنه سيجري إنجاز منشأة الوقود الحيوي في «MENA Terminals» بمساحة تزيد عن مليون قدم مربع، على أن يتمّ الانتهاء من العمل بحلول عام 2026. وستصل الطاقة الإنتاجيّة للمنشأة الجديدة عند تشغيلها بالكامل إلى 150 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنويًا، ما يمثل حوالي 10% من حجم الإنتاج العالمي الحالي.

وقال: «تكمن أهمية إنشاء المنشأة الجديدة للوقود الحيوي في دولة الإمارات في تعزيز أهداف استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك عبر إنتاج وقود طيران مستدام يُعد خياراً بديلاً وصديقاً للبيئة».

وأضاف ستحقق المنشأة وفورات كبيرة من خلال الإنتاج المحلي للوقود المستدام، حيث ستقلل من الاعتماد على الواردات، مما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الشحن والنقل التقليدية كما تعمل المنشأة بآلية تهدف إلى تقليل التأثير البيئي عبر سلاسل التوريد بالكامل، وستستفيد من شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل الوقود إلى مختلف إمارات الدولة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات ويجعل عمليات الإنتاج أكثر كفاءة واستدامة.

وقال: «تستهدف الشركة حالياً الأسواق المحلية والإقليمية لتوزيع وقود الطيران المستدام، وتخطط للتوسع مستقبلاً عبر شبكات توزيع إقليمية أوسع كما ستعتمد المنشأة الجديدة على تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتحسين عمليات التكرير والصيانة، مما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق استدامة طويلة الأمد».