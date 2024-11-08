مشاريع جديدة لنشر الطاقة الشمسية في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت «إيميرج»، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«اي دي اف»، مؤخراً عن اتفاقيات جديدة مع عدة منشآت ومؤسسات تجارية وصناعية وتعليمية في أبوظبي، لتنفيذ وتشغيل مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية المصغرة، فوق أسطح المباني، ومواقف السيارات.

وتسهم المشاريع الجديدة في توفير طاقة نظيفة عالية الجودة، ما يعزز دور القطاع الخاص في خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي.

ووقعت قطارات الاتحاد، مؤخراً، اتفاقية تعاون مع شركة «إيميرج» لتزويد محطة الغويفات للشحن بالطاقة الشمسية وذلك من خلال نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية بقدرة 600 كيلوواط، بالإضافة إلى نظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS) بقدرة 2.56 ميجاواط / ساعة، حيث من المتوقع أن يسهم النظام عند اكتماله في تزويد المحطة بنسبة 85% من الطاقة اللازمة لتشغيلها.

كما أعلنت «إيميرج» مؤخراً عن تشغيل مشروعين مهمين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة ياس يقعان ضمن حلبة مرسى ياس وياس باي ووترفرونت.

وسيوّلد مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1 ميجاواط في الحلبة الشهيرة التي تستضيف جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي وتديره شركة «إثارة للترفيه»، قرابة 30% من إجمالي الاستهلاك السنوي من الطاقة في حلبة مرسى ياس، أي ما يعادل إمداد نحو 200 منزل في أبوظبي بالكهرباء وتفادي إطلاق 900 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ووفقاً لاتفاقها مع شركة «إثارة»، قامت «إيميرج» بتركيب أكثر من 1800 وحدة شمسية في مواقف السيارات الخاصة بحلبة مرسى ياس، التي تتسع لـ60 ألف متفرج.

وشمل مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 520 كيلوواط الذي تديره ميرال، ضمن ياس باي ووترفرونت، تركيب أكثر من 900 وحدة شمسية، أي ما يعادل إمداد نحو 100 منزل في أبوظبي بالكهرباء وتفادي إطلاق 425 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.



جزيرة ياس

ويمثل مشروع الطاقة الشمسية في ياس باي ووترفرونت التعاون الثالث بين «ميرال» و«إيميرج»، حيث قامت «ميرال» في شهر مارس من العام الماضي بتدشين مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مبنى «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس بقدرة تبلغ 7 ميجاواط عند الذروة.

ويضم المشروع 16000 وحدة شمسية تمتد على مساحة 36000 متر مربع، حيث يوفر نحو 40 في المائة من احتياجات الطاقة السنوية للمنشأة.

وكانت «ميرال» و«إيميرج» تعاونتا في تركيب أنظمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقع «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» بقدرة تبلغ 8.4 ميجاواط. ومن المقرر البدء بتشغيل المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024.

وتأسست «إيميرج» عام 2021 بهدف تطوير حلول الطاقة الشمسية الموزعة وبطاريات تخزين الطاقة والحلول الهجينة للعملاء في القطاعين التجاري والصناعي.

وتوفر «إيميرج» للعملاء حلولاً متكاملة لإدارة الطاقة وذلك من خلال اتفاقيات الطاقة الشمسية وأداء الطاقة دون أي تكلفة مسبقة على العميل.



الأنابيب الفولاذية

ووقعت «إيميرج» مؤخراً اتفاقية لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 3 ميجاواط على أسطح منشآت «إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية».

وسيتم تركيب المحطة على أسطح منشآت شركة «إيه جيه لصناعة الأنابيب الفولاذية» في منطقة المصفح بأبوظبي، وستسهم المحطة في تفادي إطلاق 2500 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً وتوليد أكثر من 5000 ميجاواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً. وستتكون المحطة من أكثر من 5000 وحدة شمسية كهروضوئية.



المدرسة الأميركية

ووقعت «أيميرج» سبتمبر الماضي اتفاقية مع مدرسة الجالية الأميركية بأبوظبي لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة ميجاواط واحد عند الذروة، وذلك في حرم المدرسة المستدام الجديد ضمن جزيرة السعديات بأبوظبي، حيث يسهم المشروع في توفير نسبة 35% من حاجة المدرسة سنوياً من الطاقة، ما يعادل تفادي إطلاق 770 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ويتضمن المشروع تركيب 1380 وحدة شمسية على سطح المبنى وفي مواقف السيارات ضمن حرم المدرسة الجديد المتطور والصديق للبيئة.



مشاريع تجارية

ووقعت «إيميرج» مطلع العام الماضي اتفاقية مع «كوكا كولا الأهلية للمشروبات»، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاواط ضمن منشأتها للتعبئة في مدينة العين.

وسوف تشمل هذه المحطة، التي تقع ضمن منشأة «كوكا كولا الأهلية للمشروبات» في مدينة العين وتندرج ضمن فئة المشاريع التجارية والصناعية، وحدات طاقة شمسية مثبتة على الأرض، وأخرى على سطح المنشأة، وكذلك على مواقف السيارات.

وسوف تقوم «إيميرج» بتنفيذ المشروع بالكامل الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1.8 ميغاواط عند الذروة.

وخلال ديسمبر 2022، وقعت «إيميرج» شراكة استراتيجية مع شركة «الظاهرة» الزراعية، وذلك بهدف تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق سطح مبنى شركة الظاهرة للصناعات الغذائية في (كيزاد). وسيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطح مبنى مصنع الأرز في شركة الظاهرة الواقع في «كيزاد»، وسيوفر المشروع حوالي 45% من حاجة المنشأة السنوية من الطاقة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «إيميرج» بتطوير مشروع متكامل بقدرة 1.2 ميجاواط في الذروة.

كما كشفت «إيميرج» خلال أكتوبر 2022، عن توقيع اتفاقية مع شركة «خزنة داتا سنتر»، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية مثبّتة على الأرض لتوفير الطاقة لمركز البيانات الجديد التابع لشركة «خزنة» ضمن مدينة مصدر.

وأنجزت «مصدر» عام 2021 مشروع تركيب ألواح للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 3 ميجاواط على مواقف السيارات بمطار زايد الدولي.