الأحد 10 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

13.3 مليار درهم مبيعات مشاريع «الدار» بدبي ورأس الخيمة

13.3 مليار درهم مبيعات مشاريع «الدار» بدبي ورأس الخيمة
10 نوفمبر 2024 01:07

سيد الحجار (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: حريصون على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع البرازيل
رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الكويت

حققت شركة الدار العقارية مبيعات تصل إلى 13.3 مليار درهم بالمشاريع التي طرحتها الشركة مؤخراً في دبي ورأس الخيمة، بواقع 9.95 مليار درهم في دبي، بمشاريع «جنان» و«أثلون» و«فيرديس من جنان»، بالإضافة إلى 3.3 مليار درهم في رأس الخيمة.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار لـ «الاتحاد»: إن الشركة عززت توسعة أعمالها بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، مع دخولها سوقي دبي ورأس الخيمة.
وأضاف فلكناز، أن مشاريع الشركة في دبي ورأس الخيمة شهدت طلباً مرتفعاً من العملاء من مختلف الجنسيات، ما يعكس ثقة المستثمرين في مشاريع الدار، وفي السوق العقاري بالإمارات، والذي يشهد نشاطاً ملحوظاً في ظل توفر العديد من العوامل الجاذبة للمشترين.
وأوضح، أن الشركة عززت حضورها في دبي خلال الربع الثالث من العام الحالي، عبر دخولها قطاع العقارات التجارية أيضاً، باستحواذها على مبنى «6 فلك» المكتبي، وتطويرها لبرج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة بجوار مركز دبي المالي العالمي، ومشروعها المشترك مع مدينة إكسبو دبي.
وارتفعت قيمة مبيعات المجموعة في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 27% على أساس سنوي لتسجل رقماً قياسياً للربع قدره 9.9 مليار درهم، كما ارتفعت مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 24% لتصل إلى 24 مليار درهم، حيث واصلت الدار تحقيق معدل تشغيل مستدام ومرتفع. وجاء هذا النمو القوي في المبيعات مدعوماً بإطلاق مشاريع تطويرية فاخرة تركز على مفهوم أسلوب الحياة الصحي، والمساهمات الإيجابية من مبيعات الدار العالمية. 
وكانت «الدار» أعلنت يوليو الماضي عن بيع أكثر من 660 شقة سكنية في مشروع «فيرديس من جنان» الواقع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني «جنان من الدار» في دبي، وذلك خلال 72 ساعة من إطلاقه، حيث تجاوز إجمالي قيمة المبيعات مليار درهم خلال فعاليات المبيعات.
وبلغت مبيعات الشركة بمشروع «أثلون» 4.65 مليار درهم. وكانت «الدار» قد أعلنت مايو الماضي عن نجاحها في بيع وحدات المرحلتين الأولى والثانية من مشروعها الأول من نوعه «أثلون» الذي يجسد مفهوم الحياة النشطة خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع، حيث طرحت الدار أكثر من 1000 فيلا وتاون هاوس بالمشروع تم بيعها بالكامل.
وحققت الشركة مبيعات بمشروع «جنان من الدار» (جنان) بقيمة 4.3 مليار درهم. وكانت «الدار» قد أعلنت نوفمبر الماضي عن نجاحها في بيع كل الوحدات المطروحة ضمن أولى مشاريعها السكنية في دبي، «جنان من الدار» («جنان»)، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى، واستجابةً للطلب غير المسبوق خلال يوم الطرح، قامت الدار بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والذي يتضمن 318 وحدة إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الوحدات المبيعة 786 فيلا وتاون هاوس.
وفي ديسمبر 2023 كشفت «الدار» عن بيع كل الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز»، أول المشاريع السكنية للشركة في رأس الخيمة الذي لاقى إقبالاً لافتاً، حيث نجحت الدار ببيع 420 وحدة شاطئية في المشروع الواقع على شاطئ جزيرة المرجان خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع.
وأعلنت «الدار» مؤخراً الانتهاء من عملية إعادة تطوير «الحمرا مول» في رأس الخيمة، حيث يساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة المول كمركز رئيسي لمنافذ التجزئة والمطاعم في الإمارة، ويندرج ضمن خطة الدار لاستثمار مليار درهم في وجهات التجزئة الرئيسية. 
وأوضح فلكناز، أن مشاريع الشركة في دبي ورأس الخيمة استقطبت شرائح جديدة من المستثمرين، فضلاً عن زيادة المشترين الدوليين.
وشكل المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة 87% من إجمالي مبيعات مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز»، في حين يمثل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 60%، كما يشكل المشترون الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 86% من إجمالي المبيعات.

الإمارات
الدار العقارية
العقارات
دبي
رأس الخيمة
مركز دبي المالي العالمي
آخر الأخبار
طارق حميد الطاير ورودريغو باتشيكو وجانب من الحضور خلال اللقاء (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: حريصون على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع البرازيل
اليوم 01:09
مستشارو ترامب يبحثون تنفيذ «الترحيل الجماعي»
الأخبار العالمية
مستشارو ترامب يبحثون تنفيذ «الترحيل الجماعي»
اليوم 01:09
محمد اليماحي خلال ترؤسه جلسة للبرلمان العربي (من المصدر)
الأخبار العالمية
«البرلمان العربي» يدعو لوقف محاولات تصفية «أونروا»
اليوم 01:08
فلسطيني في موقع غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
14 قتيلاً فلسطينياً بغارتين إسرائيليتين على مدرسة وخيام نازحين في غزة
اليوم 01:08
نازحون لبنانيون يعدون خيمة مؤقتة في عين المريسة بوسط بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: 1.4 مليون نازح في لبنان يعيشون أوضاعاً مأساوية
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©