اختتام فعاليات ملتقى" بيبان 24" في الرياض

اختتم ملتقى "بيبان 24" الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية على مدى 5 أيام، في العاصمة الرياض، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، فعالياته بالإعلان عن توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال سعودي، في حين وصل عدد زوار الملتقى إلى أكثر من 182 ألف زائر.

وأقيم الملتقى تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، وتضمن عرض العديد من الفرص والأنشطة المهمة، لدعم التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وشارك في الملتقى أكثر من 1350 شركة ناشئة من 72 دولة حول العالم، كما تم خلاله الاحتفاء بتخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة الابتكار العقاري، وإطلاق المعمل الافتراضي لدعم رواد الأعمال.

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، سامي بن إبراهيم الحسيني: "حقق ملتقى بيبان 24 نجاحًا كبيرًا هذا العام، حيث شهدنا توقيع اتفاقيات قياسية وتقديم العديد من المبادرات المبتكرة التي تدعم ريادة الأعمال في المملكة، ونحن فخورون بما تحقق من إعلانات لمحافظ تمويلية وعقد شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات المحلية والدولية".

وأضاف: "عكس الملتقى التزام الجهات الممكنة والداعمة من القطاعين العام والخاص وشركاء ورعاة الملتقى في دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم وتنميتها، كما أسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوسيع آفاق التعاون مع القطاعات المختلفة، سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي".

وشهد الملتقى خلال أيامه الخمسة تجمعًا كبيرا لرواد الأعمال من دول العالم المختلفة، وتضمنت فعالياته أكثر من 300 جلسة حوارية وورشة عمل، شارك فيها ما يزيد على 250 متحدثا عالميا ومحليا.

وتم في ختام الملتقى تتويج الفائزون في تصفيات نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال "EWC"، وحصلت شركة مسمار من المملكة العربية السعودية على المركز الأول وجائزة بقيمة 200 ألف دولار، بينما جاء مشروع "N&E Innovations" في المركز الثاني ونال جائزة بقيمة 140 ألف دولار، وحصل على المركز الثالث مشروع "Sommalife" وحصل على جائزة بقيمة 70 ألف دولار.

وتضمنت مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في الأعوام الماضية عدة مسارات، شملت (مرحلة النمو، والمرحلة الأولية، ومرحلة الفكرة، وأولويات الابتكار)، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لتنمية مشاريعهم وصقل مهاراتهم والتفاعل مع شبكة عالمية من الموجهين والمرشدين.

وسيتم التركيز في نسخة المسابقة للعام المقبل 2025، على مسار تقنيات الفضاء، باعتباره مسارًا استراتيجيًا جديدًا يشمل عددًا من المجالات الفرعية مثل التعدين، والصحة والرياضة، والزراعة وإدارة الموارد.

ويعد ملتقى "بيبان 24"، منصة محورية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والخبراء من المملكة والعالم، بهدف تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.



