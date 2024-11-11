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اقتصاد

مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر "COP29"

مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر COP29
11 نوفمبر 2024 10:53

انطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر الأطراف "COP29" في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة دولية واسعة لتقديم رؤية متجددة تهدف إلى تسريع العمل المناخي العالمي عبر ربط الأولويات العالمية بالقدرات الواقعية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وعادلة.

وتسلم دولة الإمارات في الجلسة الرئيسة، اليوم، رئاسة مؤتمر الأطراف إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، مع استمرار دور الدولة كشريك رئيس في تعزيز جهود الدبلوماسية المناخية العالمية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوب 28
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باكو
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