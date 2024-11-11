الذهب يواصل خسائره مع ترقب المستثمرين لبيانات وتصريحات أميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لثاني جلسة على التوالي مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع تلمساً لمزيد من الوضوح بخصوص الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2671.49 دولار للأوقية، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2678.50 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار قليلاً بعد صعوده 0.6 بالمئة في الأسبوع الماضي مقابل اليورو على وجه الخصوص. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 973.99 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 997.41 دولار للأوقية.