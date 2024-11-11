الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يواصل خسائره مع ترقب المستثمرين لبيانات وتصريحات أميركية

الذهب
11 نوفمبر 2024 12:54

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لثاني جلسة على التوالي مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع تلمساً لمزيد من الوضوح بخصوص الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2671.49 دولار للأوقية، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2678.50 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
الذهب يواصل المكاسب بعد خفض الفائدة الأميركية
الذهب يلامس أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع


وارتفع مؤشر الدولار قليلاً بعد صعوده 0.6 بالمئة في الأسبوع الماضي مقابل اليورو على وجه الخصوص. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 973.99 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 997.41 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»
الرياضة
منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»
اليوم 15:30
محمد صلاح.. «الفرعون» الذي لا يخشى «لعنة» الإصابات
الرياضة
محمد صلاح.. «الفرعون» الذي لا يخشى «لعنة» الإصابات
اليوم 15:12
طيران الإمارات
اقتصاد
«طيران الإمارات» أفضل ناقلة جوية عالمياً في جوائز «الترا»
اليوم 15:11
رئيس COP29 ،مختار باباييف
علوم الدار
رئيس COP29 يؤكد العمل على تعزيز تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي
اليوم 15:05
«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
الرياضة
«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©