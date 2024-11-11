«الخميس».. بدء تداول أسهم «لولو» في سوق أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أصدر عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، القرار رقم 15 لسنة 2024 بإدراج شركة «لولو للتجزئة القابضة بي ال سي» للتداول ضمن السوق الأول الفئة الأولى في السوق، اعتباراً من يوم الخميس المقبل، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية.

وأكد تعميم صدر عن السوق أنه، وفقاً لأحكام التداول المعمول بها في السوق (يعوم) سعر سهم الشركة لمدة 3 جلسات متتالية عند الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها.

وأشار التعميم إلى أنه استناداً إلى قرار مجلس إدارة السوق بتاريخ 1 أبريل الماضي، ولغايات احتساب نسبة تغير سعر التداول عن السعر المرجعي في أول جلسة تداول للشركة، يكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام، وهو 2.04 درهم.