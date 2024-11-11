الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الخميس».. بدء تداول أسهم «لولو» في سوق أبوظبي

ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41 % (الاتحاد)
11 نوفمبر 2024 13:37

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
 أصدر عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، القرار رقم 15 لسنة 2024 بإدراج شركة «لولو للتجزئة القابضة بي ال سي» للتداول ضمن السوق الأول الفئة الأولى في السوق، اعتباراً من يوم الخميس المقبل، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية. 
وأكد تعميم صدر عن السوق أنه، وفقاً لأحكام التداول المعمول بها في السوق (يعوم) سعر سهم الشركة لمدة 3 جلسات متتالية عند الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها.

أخبار ذات صلة
38.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع
«أبوظبي المالي» يوقع اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية

وأشار التعميم إلى أنه استناداً إلى قرار مجلس إدارة السوق بتاريخ 1 أبريل الماضي، ولغايات احتساب نسبة تغير سعر التداول عن السعر المرجعي في أول جلسة تداول للشركة، يكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام، وهو 2.04 درهم. 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»
الرياضة
منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»
اليوم 15:30
محمد صلاح.. «الفرعون» الذي لا يخشى «لعنة» الإصابات
الرياضة
محمد صلاح.. «الفرعون» الذي لا يخشى «لعنة» الإصابات
اليوم 15:12
طيران الإمارات
اقتصاد
«طيران الإمارات» أفضل ناقلة جوية عالمياً في جوائز «الترا»
اليوم 15:11
رئيس COP29 ،مختار باباييف
علوم الدار
رئيس COP29 يؤكد العمل على تعزيز تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي
اليوم 15:05
«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
الرياضة
«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©