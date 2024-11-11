23.5 مليار درهم إيرادات «ديوا» خلال 9 أشهر



دبي (الاتحاد)

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إيرادات إجمالية بقيمة 23.5 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، بلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، أي قبل الاستقطاعات 11.8 مليار درهم، وصافي الأرباح، بعد احتساب الضرائب 5.5 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن ارتفاع إيرادات الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنسبة 6.2% إلى 23.5 مليار درهم، والزيادة في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 4.7% إلى 11.8 مليار درهم، يعكس النمو المستمر الذي تشهده إمارة دبي، ويؤكد التزام الهيئة بالتميز التشغيلي والابتكار والاستدامة.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي الموحدة بنسبة 4.75% إلى 9.9 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في الفترة نفسها 5.1 مليار درهم، وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات بنسبة 34.20% لتصل إلى 5.9 مليار درهم.

وارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 19.6 تيراوات ساعة في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 3.98%، مقارنة بالفترة نفسها من 2023.