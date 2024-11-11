الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي المالي» يستكمل سداد صكوك بـ 700 مليون دولار

مركز دبي المالي العالمي
11 نوفمبر 2024 13:46

دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم، عن السداد الكامل لصكوك مستحقة بقيمة 700 مليون دولار في الموعد المُحدد، ما يمثل إنجازاً مهماً في تنفيذ استراتيجيته للتمويل المستداما وانطلاقاً من التزامه الكامل بانتهاج الإدارة المالية المسؤولة.

أخبار ذات صلة
13.3 مليار درهم مبيعات مشاريع «الدار» بدبي ورأس الخيمة

ويأتي سداد الصكوك تأكيداً على القوة المالية للمركزا ونتيجة لاعتماده سياسات مالية مسؤولة تُعزز كفاءة محفظة الديون والتمويلات لديه.
وتعمل هذه السياسات المالية على خفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف مخاطر إعادة التمويل، والتركيز على تحقيق السيولة النقدية من الأنشطة الأساسية، وضمان الاستقرار المالي على الأمدين المتوسط والطويل.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن سداد المركز لكامل الصكوك التي أصدرها في عام 2014 في الموعد المُحدد لاستحقاقها، يمثل انعكاساً لقوة منظومته المالية، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، ركزت سياسته المالية في أولوياتها على دعم خطط الاستثمار في البنية التحتية التجارية عالية الجودة.
وتوّلت شركة «مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات المحدودة» مسؤولية إصدار الصكوك بهدف تمويل خطط توسعة المركز من خلال البنية التحتية العقاريةا وتطوير وجهته الجديدة للتجزئة «جيت أفينيو».
وحافظ مركز دبي المالي العالمي على تحقيق الإنفاق الرشيد على جميع مشاريعه وتطويراته الجديدة، وقام بتعزيز وتنويع مصادر إيراداته، وتحسين استخدام الأدوات المالية.

مركز دبي المالي العالمي
آخر الأخبار
منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»
الرياضة
منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»
اليوم 15:30
محمد صلاح.. «الفرعون» الذي لا يخشى «لعنة» الإصابات
الرياضة
محمد صلاح.. «الفرعون» الذي لا يخشى «لعنة» الإصابات
اليوم 15:12
طيران الإمارات
اقتصاد
«طيران الإمارات» أفضل ناقلة جوية عالمياً في جوائز «الترا»
اليوم 15:11
رئيس COP29 ،مختار باباييف
علوم الدار
رئيس COP29 يؤكد العمل على تعزيز تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي
اليوم 15:05
«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
الرياضة
«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©