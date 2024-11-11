«دي بي ورلد أستراليا» تستحوذ على «سيلك لوجيستكس»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دي بي ورلد أستراليا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إبرامها عقد تنفيذ مخطط، وهو اتفاق رسمي ملزم يُستخدم في عمليات الاستحواذ في أستراليا، للاستحواذ على نسبة 100% من رأس المال المصدر لمجموعة «سيلك لوجيستكس» القابضة المحدودة من خلال خطة من الترتيبات بعرض نقدي قيمته 2.14 دولار أسترالي للسهم الواحد.

وتقدر الصفقة قيمة أسهم شركة «سيلك لوجيستكس» بحوالي 174.5 مليون دولار أسترالي، فيما تخضع الصفقة لموافقة المساهمين في «سيلك لوجيستكس» وشروط الإغلاق القياسية، بما في ذلك الموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الأول من عام 2025.

وتعتبر «سيلك لوجيستكس» مجموعة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية الشاملة من الميناء إلى باب المتعامل وتدير 21 مركزاً لوجستياً و25 موقعاً للتخزين في خمس ولايات أسترالية.

وتدير المجموعة قطاعين تجاريين رئيسيين، هما الخدمات اللوجستية للموانئ التي تشمل خدمات نقل سلسة من أرصفة الموانئ، بين الموانئ الرئيسية في أستراليا، والخدمات اللوجستية التعاقدية التي تشمل حلول التخزين والتوزيع متعدد الوسائط لدعم احتياجات سلاسل التوريد المعقدة.

وتعد «دي بي ورلد أستراليا» شركة تابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، التي تتولى مناولة حوالي 10% من حجم التجارة العالمية المنقولة بالحاويات.

وتدير دي بي ورلد أستراليا 4 محطات حاويات و3 مجمعات حاويات - في بريسبان وسيدني وملبورن وفريمانتل - بالإضافة إلى مراكز التوزيع والمستودعات.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن استحواذ المجموعة على سيلك لوجيستكس يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتها اللوجستية المتكاملة وتوسيع نطاق خدماتها، وتعزز التزامها بتوفير حلول مخصصة ومتكاملة وسلسة لمتعاملي المجموعة، مع تقديم قيمة مستدامة لجميع الأطراف.

من جانبه، قال جلين هيلتون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن هذا الاستحواذ يتماشى مع استراتيجية المجموعة المتمثلة في تقديم حلول لوجستية ذات قيمة مضافة لقاعدة واسعة من المتعاملين في كافة أنحاء أوقيانوسيا، مؤكداً أن الجمع بين عمليات المحطات التابعة لشركة دي بي ورلد أستراليا وخدمات القيمة المضافة لسيلك لوجيستكس سيعزز قدرة المجموعة على تقديم حلول محسنة للمتعاملين.