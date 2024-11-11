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اقتصاد

347 ألف موقع مسجل في النطاق الوطني للإمارات «.ae»

347 ألف موقع مسجل في النطاق الوطني للإمارات «.ae»
11 نوفمبر 2024 13:54


دبي (الاتحاد)
بلغ عدد المواقع المسجلة في النطاق الوطني الإماراتي (.ae)، نحو 347 ألف موقع، ما يعكس إقبال أصحاب الشركات والأفراد والأعمال للتسجيل في النطاق الوطني للدولة، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم: «يتم إدارة هذه النطاقات من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، التي تعمل باستمرار على تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير أحدث التقنيات لضمان أمان وفعالية النطاقات».يعد اسم النطاق الوطني الإماراتي (.ae) من العناصر الحيوية في البنية الرقمية لدولة الإمارات، ويُساهم بشكل كبير في تعزيز الهوية الرقمية للدولة، ودعم الاقتصاد الرقمي. ويعد رمزاً للثقة والمصداقية لأصحاب الشركات والأفراد والأعمال، ما يُعزز من مكانة أنشطتهم، ويضاعف فرص وجودهم الرقمي، ووصولهم إلى العملاء على الصعيدين المحلي والدولي.
وبهدف تحسين تجربة المستخدم، قام السجل الوطني للنطاقات في دولة الإمارات مؤخراً بإطلاق ميزات جديدة عدة، من بينها خدمة «فكرة اسم - Name Ideas» لاختيار اسم النطاق الوطني الإماراتي للمواقع الإلكترونية، وفق آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تساعد الشركات والأفراد في الحصول على أسماء نطاقات تعكس هوية علامتهم التجارية بسهولة ويسر بمجرد تقديم وصف مبسط عن النشاط التجاري المراد إيجاد اسم نطاق إماراتي له. وحققت الخدمة إقبالاً واسعاً تجاوز 10 آلاف زيارة منذ إطلاقها في عام 2023.إضافة إلى ذلك، فقد استقطب النطاق الوطني لدولة الإمارات كبرى الشركات المسجلة ليصل مجموع المسجلين المعتمدين إلى 26 شركة معتمدة.
وعن هذه التحسينات علق المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية قائلاً: «بفضل هذه الجهود المتواصلة والتحسينات المستمرة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يظل النطاق الوطني الإماراتي (.ae) خياراً مثالياً للشركات والأفراد الذين يسعون إلى تعزيز وجودهم الرقمي، وتحقيق النمو في سوق رقمي تنافسي». 
وأضاف: «يعد النطاق الوطني الإماراتي (.ae) أكثر من مجرد اسم نطاق إنترنت، فهو يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز اقتصادها الرقمي، وتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حدٍّ سواء».

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