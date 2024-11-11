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اقتصاد

«طيران الإمارات» أفضل ناقلة جوية عالمياً في جوائز «الترا»

طيران الإمارات
11 نوفمبر 2024 15:11

دبي (الاتحاد) توجت طيران الإمارات، بجائزة «أفضل ناقلة جوية في العالم»، خلال حفل توزيع جوائز «الترا 2024»، وجاء التكريم بناء على تصويت آلاف المسافرين حول العالم.
وأفادت الناقلة في بيان، اليوم، بأن التكريم جاء بفضل منتجاتها ذات المستوى العالمي، وخدماتها المبتكرة، وتجاربها المتميزة. وكانت تجارب السفر التي توفرها الناقلة، توّجت بأكثر من 20 جائزة هذا العام، تتضمن جائزة «أفضل ناقلة جوية في العالم» من قبل «تلغراف ترافيل»، حيث حلّت في الصدارة أمام 90 شركة طيران عالمية، بجانب جائزة «أفضل ناقلة جوية» من جوائز صحيفة التايمز، وجوائز صنداي تايمز للسفر. 
وتُعد جوائز «الترا» من بين الجوائز الأكثر تقديراً في الصناعة، التي تكرّم قادة السفر في فئات متعددة، ويتم تحديد الفائزين من خلال تصويت شبكة عالمية من المسافرين.
وتسلم الجائزة نيابة عن الناقلة، تييري أوكوك، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أوروبا والأميركتين، وذلك خلال حفل تسليم الجوائز الذي أقيم في قصر كنسينغتون في لندن، بحضور حشد من كبار الضيوف والعاملين في صناعة السفر.
وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن استثمارات المجموعة في المنتجات والخدمات، وفي موظفيها، وفي التدريب والتكنولوجيا، تهدف إلى الارتقاء بتجربة السفر في كل خطوة من الرحلة حتى يتمكن العملاء من السفر بـ«تميّز دائم».
وأضاف أن برنامج تحديث الطائرات بالكامل، والذي تصل قيمته مليارات عدة من الدولارات، يضمن حصول أكثر من 200 طائرة على تصميمات داخلية جديدة بالكامل، من شأنها أن تعزز تجربة طيران الإمارات إلى مستويات أعلى.

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