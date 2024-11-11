564 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» خلال الربع الثالث

الشارقة (الاتحاد)

سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 564 مليون درهم خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024؛ بزيادة قدرها 8% مقارنة مع 522 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت إيرادات الشركة 1.78 مليار درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 5.1 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر 2024 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 8% مقارنة بـ 4.7 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وارتفع ​​​​معدل إشغال المقاعد لدى الشركة - الذي يمثل نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - بنسبة 2%، ليصل إلى 81% خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يؤكد الطلب القوي على خدمات «العربية للطيران».



وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «جاءت الأرباح القوية التي سجلتها 'العربية للطيران' خلال الربع الثالث من هذا العام، إلى جانب النمو القوي في الإيرادات وزيادة الطلب على خدماتنا، شاهداً على قوة نموذج الأعمال الذي نعتمده وخدمات القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا».

وأضاف آل ثاني: «واصل قطاع الطيران مواجهة تحديات جيوسياسية واقتصادية خلال الربع الثالث من العام، حيث اضطرت شركات الطيران على التعامل مع فرض قيود على المجال الجوي في بعض المناطق، مما استدعى الشركات إلى تعديل مسار وجهاتها وفي بعض الحالات تعليق رحلاتها. بالإضافة إلى ذلك، استمر القطاع في التعامل مع زيادة ضغوط التضخم التي فرضتها التحديات المستمرة لسلسلة التوريد وارتفاع أسعار الوقود الى جانب تأثير تقلبات العملات التي شهدتها بعض الاسواق الرئيسة. وبالرغم من هذه العوامل، استطاعت «العربية للطيران» الاستمرار في تطوير شبكة وجهاتها وزيادة القدرة التشغيلية لعملياتها مع الحفاظ على هامش ربح تشغيلي قوي، مما يعكس مرونة نموذج الأعمال الذي نتبعه ومدى كفأة فريق الإدارة»