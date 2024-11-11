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«الصناعة» تدعو المستثمرين والشركات لمنتدى «اصنع في الإمارات»

«الصناعة» تدعو المستثمرين والشركات لمنتدى «اصنع في الإمارات»
11 نوفمبر 2024 17:23

أبوظبي (الاتحاد)
دعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المستثمرين والشركات للمشاركة في النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات» التي ستكون الأكبر والأوسع نطاقاً والمقرر عقدها في مركز أدنيك أبوظبي 19-22 مايو 2025، وستشهد عرض 5000 منتج مصنّع في دولة الإمارات، بالإضافة إلى جناح خاص للمرة الأولى للمنتجات الحرفية الإماراتية، والإعلان عن المزيد من فرص الشراء تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني.


وتواصلت الوزارة خلال مشاركتها في «أديبك» مع عدد من الشركات الدولية لاستعراض ملامح النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» 2025 الذي يتوسع في حجمه ونطاق تأثيره الدولي، بعد أن أصبح أبرز منصة محلية وإقليمية على صعيد الاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجي، حيث ستشهد النسخة الرابعة 19-22 مايو 2025 مشاركة أكبر من الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الإعلان عن المزيد من الممكنات والحوافز الجاذبة للمستثمرين والشركات.

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منتدى «اصنع في الإمارات» ينطلق في «أدنيك» مايو المقبل

وفي هذا الإطار، عقدت الوزارة اجتماعات وطاولات مستديرة مع مسؤولين ومستثمرين وشركات من الصين والهند، بحضور الجهات الحكومية المحلية وجهات التمويل والشركات على مستوى الدولة، لبحث فرص التعاون والشراكة، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار، إضافة لتقديم عروض حول الحوافز والفرص التي توفرها المناطق الصناعية المتخصصة في الدولة.
وفي الجلسة الأولى مع المستثمرين من الهند والتي تم عقدها بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي، رحب سعادة عمر السويدي في كلمته الرئيسة بالسيد سي إس راغافان، الممثل الرئيس لاتحاد الصناعة الهندي، كما ركز في كلمته الرئيسة عن القيمة التنافسية للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات.
وقدم «مصرف الإمارات للتنمية» عرضاً حول الحلول المالية المقدمة للقطاع الصناعي في الدولة، وكذلك نظرة عامة على البيئة الاستثمارية في أبوظبي قدمها مكتب أبوظبي للاستثمار، وسبل دعم المصدرين والشركات الإماراتية من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى الحوافز والممكنات في دولة الإمارات، قدمتها كل من مجموعة كيزاد، ومجموعة تيكوم الصناعية، وشركة تعزيز، وراكز، وصولاً إلى الاستماع إلى قصة نجاح إحدى الشركات الهندية في الإمارات في ظل الممكنات والفرص والحوافز المتوفرة.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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