الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0155 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر. وزات العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتستقر عند 30.70 دولار للأوقية. وهبط البلاتين بنحو 0.2 بالمئة إلى 962.80 دولار فيما استقر البلاديوم عند 980.34 دولار.