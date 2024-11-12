الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات أميركية

سبائك من الذهب
12 نوفمبر 2024 07:20

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
بحلول الساعة 0155 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر. وزات العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتستقر عند 30.70 دولار للأوقية. وهبط البلاتين بنحو 0.2 بالمئة إلى 962.80 دولار فيما استقر البلاديوم عند 980.34 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يواصل خسائره مع ترقب المستثمرين لبيانات وتصريحات أميركية
الذهب يواصل المكاسب بعد خفض الفائدة الأميركية
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
مايكل والتز
الأخبار العالمية
ترامب يختار مايكل والتز لمنصب مستشار الأمن القومي
اليوم 07:54
"الوطني للأرصاد" يصدر تنبيهاً من الضباب
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يصدر تنبيهاً من الضباب
اليوم 07:47
سبائك من الذهب
اقتصاد
الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات أميركية
اليوم 07:20
مساعدات الإمارات أسهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تُوزع آلاف الوجبات الغذائية في خان يونس
اليوم 01:47
فلسطيني يتفقد سيارة أحرقها مستوطنون قرب سلفيت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عقوبات أوروبية محتملة على مستوطنين متورطين في أعمال عنف
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©