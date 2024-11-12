"بيتكوين" تقترب من 90 ألف دولار

واصلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين ارتفاعها وتسجيل مستويات قياسية لليوم الثاني على التوالي وتجاوزت 89 ألف دولار للوحدة الواحدة في الوقت الذي وصلت فيه القيمة العامة لأسواق العملات المشفرة في العالم إلى أعلى من مستوياتها القياسية المسجلة في فترة ما قبل جائحة كورونا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيتكوين ارتفعت بنحو 32% منذ انتخابات الرئاسة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي لتصل إلى حوالي 89599 دولاراً للوحدة الواحدة في تعاملات اليوم.

وبحلول الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحا بتوقيت لندن جرى تداول البيتكوين مقابل 88450 دولاراً.