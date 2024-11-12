تفاهم بين «أدنيك» و«تريندز» للبحوث والاستشارات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك توقيع مذكرة تفاهم مع مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز التعاون في تبادل المعرفة والقيادة الفكرية القائمة على الأبحاث لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات المتخصصة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يندرج توقيع مذكرة التفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات وفق استراتيجيتنا الرامية لتقديم فعاليات عالمية رائدة تقدم حلولاً مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الحيوية، وللتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي عاصمة لقطاع صناعة الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في المنطقة».

وأضاف: «تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء شراكات جديدة والاستفادة من خبرات المؤسسات البحثية لتقديم استراتيجيات مبتكرة لتعزيز تنافسية الفعاليات التي تنظمها المجموعة، وكجزء من رسالتنا الرامية لنقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة في مختلف القطاعات التي حددتها رؤية القيادة الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة».

بدوره، أعرب الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة أدنيك التي تواصل العمل على تعزيز جودة الخبرات العلمية والبحثية التي تُقدَّم عبر مؤتمراتها ومعارضها الكبرى. وأضاف أن منشآت المجموعة ومرافقها الدولية تعد محاور أساسية لاستضافة المؤتمرات والمعارض العالمية، إلى جانب دعم الاستدامة والابتكار، وتعزيز الشراكات.

وأوضح العلي أن مركز تريندز يسعى من وراء هذه الاتفاقية إلى الإسهام بنشر بحوثة ودارساته وتوظيفها في خدمة المعرفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستشارات في محالات المؤتمرات والتدريب.

وتشمل مذكرة التفاهم مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتماشى مع خطط إمارة أبوظبي الطموحة في قيادة الحوارات العالمية حول قضايا متنوعة، تشمل الأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والاستدامة، ومستقبل قطاعات الدفاع والأمن والإعلام، وغيرها من المجالات الحيوية.

ومن خلال الوصول إلى الخبرات المتميزة والتقييمات المتخصصة التي يقدمها مركز تريندز حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الرئيسة، تعزز مجموعة أدنيك مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لتبادل الأفكار وإيجاد حلول عملية وفعالة.

وتوفر مجموعة أدنيك، عبر مواقعها المتميزة في مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، ومركزي إكسل لندن وبي دي سي في بريطانيا، منصات تجمع صانعي القرار وقادة الفكر والمسؤولين التنفيذيين والخبراء، لإيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات العالمية.

ويُعد مركز تريندز للبحوث والاستشارات مؤسسة بحثية مستقلة تهدف إلى المساهمة في تشكيل المستقبل عبر تحليل الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية للتطورات الإقليمية والعالمية، لتقديم فهم شامل للاتجاهات السائدة، والفرص، والتحديات التي تطرحها، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية في البحث العلمي.