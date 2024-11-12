82 % نمو أرباح «E7» خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «E7»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، نتائجها المالية محققة نمواً في صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 82% ليصل إلى 180.8 مليون درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مع زيادة الهامش إلى 37%.

وقالت الشركة، في بيان، إن صافي الربح بعد الضريبة ارتفع بنسبة 65%، ليصل إلى 164.5 مليون درهم، مع زيادة الهامش إلى 33%، مقارنة بهامش 21% على أساس سنوي.

وقال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'E7'، إن الشركة حققت نتائج قوية، ما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة، وذلك في ظل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات الذي يحفز في قطاعات متخصصة مثل الحلول الأمنية، لافتاً إلى أن الشركة تخطط لإجراء استثمارات كبيرة، لتعزيز قدراتها على مدار الأشهر 12 المقبلة، مع التوسع في مجال التعبئة والتغليف المستدام.

من جانبه، قال علي سيف علي عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'E7'، إن نتائج الشركة القوية في الربع الثالث تعكس أداءها في جميع قطاعات أعمالها، وستواصل الشركة توسيع محفظتها من عقود العملاء طويلة الأجل، مما يعزز الرؤية المستقبلية للإيرادات.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 190.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بتوقيع عقود مع عملاء جدد في قطاع التعبئة والتغليف.

كما بلغت إيرادات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 491.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، وإطفاء الديون 391 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون خلال الفترة 31%، ما يعكس الاستفادة من عقود التوريد طويلة الأجل والمستويات الثابتة من استخدام الطاقة الإنتاجية.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، وإطفاء الديون بنسبة 5% لتصل إلى 129.9 مليون درهم.

ووصلت الأرصدة النقدية والبنكية لمجموعة «E7» في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 1.44 مليار درهم، ما يساعد المجموعة على الاستثمار في فرص النمو الاستراتيجي.