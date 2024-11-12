445 مليون درهم أرباح «موانئ أبوظبي» الربعية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن تحقيق نمو قياسي في الإيرادات والأرباح خلال الربع الثالث من عام 2024، والتي بلغت 4.66 مليار درهم و445 مليون درهم على التوالي، مدفوعة بالنمو القوي الذي حققته على امتداد وحدات أعمالها الرئيسية.

وتعليقاً على النتائج، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي:«مجدداً تؤكد النتائج والأرقام القياسية التي حققناها في إيراداتنا وأرباحنا الفصلية على مَلاءتنا ورسوخ أقدامنا في قطاعات أعمالنا الرئيسية، وعزمنا على المضي قدماً في توفير مزايا فريدة نعزز بها القيمة لمتعاملينا وشركائنا في إطار استراتيجيتنا الحصيفة للتوسع الدولي. ولطالما اتخذنا توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة بوصلة توجهنا عبر رحلة توسعنا المدروسة وانتشارنا العالمي وفق نهج تنموي مستدام. ومع اقترابنا من نهاية عام 2024، فإننا متفائلون رغم الاضطرابات الجيوسياسية، حيث تتوقع التقارير البحثية تحقيق نمو في أحجام التجارة البحرية بنسبة 2.2% هذا العام، وبنسبة 2.0% في عام 2025. ومع تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل أفضل قليلاً مما هو متوقع لهذا العام، يظل الاقتصاد الكلي الإقليمي قوياً، مما يدعم معدلات الطلب والأسعار لصالح مجموعة موانئ أبوظبي».

من جانبه، قال مارتن آروب - الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي:«تؤكد نتائجنا المالية القوية في الربع الثالث من عام 2024، والتي تحول فيها التدفق النقدي الحر إلى إيجابي لأول مرة على أساس ربع سنوي، على مزايا النمو التراكمي لمحفظة أعمالنا التآزرية القائمة على خمسة قطاعات رئيسية، حيث حققت جميعها نمواً قوياً على كافة الصعد. وقد نجحت المجموعة في تحقيق أرباح قياسية ربع سنوية، قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 1.21 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 60% على أساس سنوي، و63% على أساس مقارنة المثل بالمثل. ولا شك أن ضبطنا التام للنفقات الرأسمالية في الربع الثالث من عام 2024، ومعدل التحويل النقدي بنسبة 100% تقريباً، هي نقاط قوة ستستمر في دفع نمونا المربح، رغم الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية».

بدوره قال روس تومبسون - الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو - مجموعة موانئ أبوظبي: «تعكس الأرباح والإيرادات اللافتة التي حققتها مجموعة موانئ أبوظبي في الربع الثالث من عام 2024 المرونة الكامنة في هيكل أعمالنا متعدد القطاعات، والذي يعزز فرص النمو على مستوى وحدات أعمال المجموعة، ويشجع على زيادة التعاون فيما بينها، ما يمكِّن المجموعة من عكس تأثير اضطرابات السوق المواتية وتحويلها إلى مكاسب قصيرة الأجل. إن النتائج القياسية التي حققها ميناء خليفة في الربع الثالث، إلى جانب مساهمات الشركات التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً في كل من أوروبا ومصر وباكستان، هي أمثلة دامغة على أننا نسير وفق المسار الصحيح لتحقيق معدلات نمو واسعة النطاق».