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اقتصاد

314 مليون درهم أرباح «بريسايت» في 9 أشهر

314 مليون درهم أرباح «بريسايت» في 9 أشهر
12 نوفمبر 2024 15:51


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي القابضة المحدودة، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة في الأرباح قبل احتساب الضريبة قدرها 16.2% على أساس سنوي، ليصل إجمالي الأرباح إلى 313.8 مليون درهم، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة لهذه الفترة من العام 1.17 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.6% عن العام السابق.

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ذكر بيان صادر عن الشركة أن نتائجها تعكس مزيجاً إيجابياً، وأداءً قوياً لشركة إيه آي كيو أدى إلى زيادة الربحية والتدفق النقدي القوي، وإبرام المزيد من الاتفاقيات، وإطلاق المنتجات والمبادرات لتسريع النمو المستقبلي. كانت بريسايت قد استحوذت على حصة 51% في إيه آي كيو في يونيو 2024، ما عزز حضور الشركة في قطاع الطاقة.
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفع دفتر طلبات الشركة بمقدار 1.14 مليار درهم (منها 1.0 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024)، مع تراكم متأخرات بقيمة 1.58 مليار درهم إماراتي في نهاية سبتمبر 2024.
ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 16.5% إلى 269.1 مليون درهم إماراتي، مع نموّ بنسبة 6.1% في الربع الثالث من عام 2024.
أكدت بريسايت تقدمها على مسار تحقيق أهدافها الاستراتيجية، خلال الربع الثالث من العام، عبر الفوز بعقود دولية ومحلية جديدة، وإقامة شراكات تكنولوجية جديدة، وإطلاق حلول جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي. بعد فترة وجيزة من نهاية تلك الفترة، أطلقت بريسايت أيضاً أول منصة سوق بيانات للشركات السيادية في دولة الإمارات وبرنامج تسريع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
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