342.5 مليون درهم أرباح «أبوظبي للتأمين» خلال 9 أشهر

بوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، اليوم، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي أظهرت تسجيلها صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 342.5 مليون درهم.

وقالت الشركة، في بيان، إنه تم إدراج الأداء المالي لـ «شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» بشكل كامل ضمن البيانات المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بدءاً من تاريخ إتمام الأخيرة لعملية الاستحواذ، حيث تم في الأشهر التسعة الأولى من العام، تحقيق نمو في الأرباح قبل الضرائب قدره 13.5% على أساس سنوي، ووصل إجمالي الأصول الموحدة للشركتين، اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، إلى 12 مليار درهم، بنمو قدره 55.6%، في حين سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار درهم، بنمو بلغ 16.1%.

وأكد الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، الحرص، مع قرب إسدال الستار على موسم حافل بالتحديات في القطاع، على ترسيخ مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتمكينها من الاستفادة من الفرص الجديدة والمناسبة في قطاع التأمين.

وأشار إلى أن توسع الشركة دولياً يعكس التزامها بتقديم قيمة مستدامة للمساهمين مع دعم النمو المستمر لصناعة التأمين، والسعي الدؤوب لتبوؤ مكانة مرموقة كشركة تأمين رائدة في المنطقة.

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الشركة تواصل تحقيق نتائج مالية مميزة، مسجلة رقماً قياسياً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بلغ 6.1 مليار درهم، بمعدل نمو قدره 56% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات التأمين إلى 57.2% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.2 مليار درهم، وسجل صافي نتائج خدمات التأمين نمواً قدره 13.7% على أساس سنوي، محققاً 308.5 مليون درهم.

ونما صافي دخل الشركة من الاستثمار 27.3% على أساس سنوي، مسجلاً 202.3 مليون درهم، في مؤشر واضح على الاستقرار المالي للشركة وقدرتها على تنفيذ الاستثمارات من دون الاعتماد على ديون أو تمويلات خارجية، فضلاً عن جاهزيتها التامة لمواجهة ظروف واتجاهات السوق الجديدة.