326.5 مليون درهم إيرادات «يلا» خلال الربع الثالث



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والمدرجة في بورصة نيويورك، أمس عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2024 المنتهي في 30 سبتمبر.

ووفقاً للبيانات المالية التي كشفت عنها مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت يلا ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 4.4% لتصل إلى 326.5 مليون درهم (88.9 مليون دولار)، مقارنةً ب 312.9 مليون درهم (85.2 مليون دولار) في الربع نفسه من العام الماضي، ما يعكس نمواً مطرداً في أعمال الشركة.

وبذلك، يرتفع إجمالي إيرادات يلا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 913.8 مليون درهم (248.8 مليون دولار)، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بـ 873.9 مليون درهم (237.9 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وأعلنت المجموعة عن تحقيق صافي دخل بلغ 144.0 مليون درهم (39.2 مليون دولار) في الربع الثالث، بزيادة 11.2% عن الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ 129.2 مليون درهم (35.2 مليون دولار)، في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي عند مستوى 44.1%، ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الدخل وضبط النفقات.

وخلال الربع الثالث، ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.5% إلى 40.2 مليون، مقارنة بـ 35.2 مليون، خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كما شهدت الشركة ارتفاع أعداد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 12.0% الى 12.6 مليون مستخدم، مقارنة بـ 11.2 مليون مستخدم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا»: «حققنا أداءً استثنائياً في الربع الثالث من هذا العام، ما نتج عنه نمو استثنائي في قاعدة المستخدمين، وتحسن كبير في أداء منتجاتنا، فقد ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً، ليصل إلى 40.2 مليون مستخدم، ما يعكس فعالية استراتيجياتنا المتّبعة لاستقطاب المستخدمين، وتركيزنا على الارتقاء بتجربة المستخدم».