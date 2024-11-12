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«أوبك»: الإمارات تواصل نموها الاقتصادي القوي

الإمارات مساهم رئيسي في مفاوضات تغير المناخ
12 نوفمبر 2024 18:39


فيينا (الاتحاد)
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن دولة الإمارات مستمرة في إظهار نمو اقتصادي قوي لاسيما في القطاع غير النفطي.

وذكرت «أوبك»، في تقريرها لشهر نوفمبر الصادر اليوم أن المالية العامة لدولة الإمارات استمرت في قوتها خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع زيادة الإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول من نفس العام.
وأرجع التقرير الزيادة في الإيرادات، إلى تحسن الإيرادات الضريبية ما يعكس النشاط الاقتصادي المستمر في الدولة والتي بلغت نحو 95.5 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024.
ولفت تقرير «أوبك» إلى التوسع في التعويضات الاجتماعية والمزايا للموظفين في الدولة ما يشير إلى استمرار الأسس الاقتصادية الصحية وأشار إلى مواصلة القطاع السياحي نموه في دبي بعدما استقبلت الإمارة 11.9 مليون زائر دولي في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، مقارنة بنحو 11.1 مليون زائر دولي في الفترة نفسها من 2023.
وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) للإمارات من «إس آند بي جلوبال»، ارتفع ليصل إلى 54.1 في أكتوبر، من 53.8 في سبتمبر، مدفوعاً بتزايد تسلم طلبات العمل الجديدة وارتفاع الطلب بشكل عام.

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