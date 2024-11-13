ارتفاع الدولار وبتكوين وسط توقعات برفع ترامب الرسوم الجمركية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء في حين قلصت عملة بتكوين مكاسبها بعد أن سجلت في وقت سابق مستوى قياسياً مرتفعاً وسط توقعات بفرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات.



وصعدت بتكوين 1.88 بالمئة لتصل إلى 89683 دولاراً، أي أقل بقليل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 89982 دولاراً. وتعهد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".



ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، مما يترك مجالاً أقل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 13.1 نقطة أساس إلى 4.439 بالمئة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 0.51 بالمئة إلى 105.96 بعد ارتفاعه إلى 106.17، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مايو.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.32 بالمئة إلى 1.06215 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.99 بالمئة إلى 1.2742 دولار.

وصعد الدولار 0.6 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 154.63 ين.



