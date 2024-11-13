الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يلمع قبل بيانات التضخم الأميركية

الذهب
13 نوفمبر 2024 09:46

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء مع بحث المستثمرين عن صفقات بعد انخفاضات حادة في الجلسة الماضية بينما تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية والتي قد تلقي مزيداً من الضوء على مسار السياسة النقدية.
بحلول الساعة 0437 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2610.99 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 سبتمبر أمس الثلاثاء. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2617.20 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات أميركية
الذهب يواصل خسائره مع ترقب المستثمرين لبيانات وتصريحات أميركية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31 دولارا. كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 953.22 دولار وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 953.84 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
«قلب جديد» يدخل حسابات ريال مدريد!
الرياضة
«قلب جديد» يدخل حسابات ريال مدريد!
اليوم 09:55
سويسرا.. إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي
الأخبار العالمية
سويسرا.. إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي
اليوم 09:51
الذهب
اقتصاد
الذهب يلمع قبل بيانات التضخم الأميركية
اليوم 09:46
صورة مجمعة لترامب وبايدن
الأخبار العالمية
بايدن يرحب بترامب في المكتب البيضاوي
اليوم 09:45
إرساء مرسام "كوديكس" على محطة الفضاء الدولية
التعليم والمعرفة
إرساء مرسام "كوديكس" على محطة الفضاء الدولية
اليوم 09:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©