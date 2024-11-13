الذهب يلمع قبل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء مع بحث المستثمرين عن صفقات بعد انخفاضات حادة في الجلسة الماضية بينما تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية والتي قد تلقي مزيداً من الضوء على مسار السياسة النقدية.

بحلول الساعة 0437 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2610.99 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 سبتمبر أمس الثلاثاء. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2617.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 31 دولارا. كما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 953.22 دولار وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 953.84 دولار.