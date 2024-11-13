"9 ياردز كومينيكشنز" توقع اتفاقية مع "ميلك آند هني بي آر"

أعلنت شركة 9 ياردز كومينيكشنز، الشركة الرائدة في مجال خدمات التسويق والتواصل المتكاملة، ومقرها أبوظبي اليوم، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة ميلك آند هني بي آر العالمية للعلاقات العامة في لندن، المملكة المتحدة.

ويهدف هذا التعاون إلى الجمع بين خبرات شركتين رائدتين في مجال التواصل، مما يتيح لهما توسيع نطاقهما الجغرافي، وتبادل المعرفة، وتعزيز قدرات خدمة العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأوروبا، وأميركا الشمالية وآسيا. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام الشركتين بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة على الصعيد الدولي.





وترتكز هذه الاتفاقية على طموح مشترك لتقديم خدمات متكاملة، ما يتيح للعملاء الحاليين والمحتملين الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا التي تشمل التخطيط الاستراتيجي، والاتصالات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والعلاقات العامة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المبتكرة في الإعلام الرقمي والاجتماعي، والسرد الإبداعي، والعلاقات الإعلامية، والإعلان، والإنتاج الإعلامي متعدد الوسائط.





وسيستفيد عملاء 9 ياردز كومينيكشنز على المدى القريب من فرص متزايدة للوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا وأميركا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما ستتمكن ميلك آند هني بي آر من توسيع حضورها في مناطق وجود 9 ياردز كومينيكشنز في منطقة الشرق الأوسط. أما على المدى الطويل، فستسهم هذه الاتفاقية في تطوير الفرص التجارية الحالية والجديدة، ودعم العملاء على المستوى الإقليمي، وتنمية المهارات وتبادل الخبرات بين فرق العمل في كلا الوكالتين، ما يعزز من قدرتهما على تلبية احتياجات العملاء بفاعلية وكفاءة أعلى.







ميلك آند هني بي آر

تُعد ميلك آند هني بي آر وكالة رائدة عالمياً في مجال العلاقات العامة، حيث تمتلك مكاتب في لندن، ونيويورك، وميونيخ وسنغافورة. تتبنى الوكالة نهجاً قائماً على الأهداف في اتصالاتها، مع التركيز على الأفراد في المقام الأول. بصفتها الوكالة الحاصلة على أعلى تصنيف لـ B Corp عالمياً، تتميز ميلك آند هني بي آر بنهجها القائم على القيم، ما جعلها في طليعة الوكالات العاملة في مجالات التواصل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، والمؤسسية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.





9 ياردز كومينيكشنز

رسخت وكالة 9 ياردز كومينيكشنز مكانتها شريكاً رئيساً للعملاء الإقليميين والدوليين البارزين، بما في ذلك العديد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة لعملاء من القطاع الخاص، حيث تقدم نطاقاً متكاملاً من حلول التواصل المبتكرة والموجهة نحو تحقيق النتائج.





تُوفر 9 ياردز كومينيكشنز، وهي إحدى شركات مجموعة NG9 القابضة، خدمات تسويق وتواصل متسارعة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. وتمتلك مكاتب رئيسة في الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن، وتقدم خدمات تتجاوز التواصل التقليدي، مع التركيز على بناء علاقات حقيقية، وتعزيز تفاعل العلامات التجارية المستدام، وتطوير استراتيجيات تواصل ترتبط بالجمهور.





وصرح حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 9 ياردز كومينيكشنز، قائلاً: «انطلاقاً من قيمنا المشتركة وطموحنا للتوسع الدولي في خدمة عملائنا بشكل أفضل، تأتي هذه الشراكة مع ميلك آند هني بي آر كفرصة مميزة لتمكين الوكالتين من النمو معاً. نحن متحمسون للفرص الواعدة التي سيحققها هذا التعاون الجديد والمتكامل».





ويُعد هذا الإعلان اليوم علامة فارقة في مسيرة 9 ياردز كومينيكشنز، حيث يعزز من مكانتها الرائدة في مجال التواصل في المنطقة، ويوفر لها قدرات وحضوراً دولياً أكبر بفضل هذه الشراكة الاستراتيجية.

بدورها، قالت كيرستي ليجتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ميلك آند هني بي آر: «تقوم وكالتنا على مبدأ أن الأعمال يجب أن تكون مصدراً إيجابياً للناس والبيئة، وعملائنا أصحاب التوجهات الهادفة.





لقد وجدنا في 9 ياردز كومينيكشنز شريكاً يحمل نفس التوجه، ورغبة قوية في التحدي، والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي. سنوفر معاً وصولاً عالمياً حقيقياً ومعرفة إقليمية عميقة، مدعومة بأفضل المواهب في مجال التواصل. هذه ليست سوى بداية رحلتنا المشتركة، ونحن متحمسون لرؤية الآفاق التي ستفتحها هذه الشراكة».



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