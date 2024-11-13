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اقتصاد

«فولكس فاجن» تطلق مشروعاً مشتركاً مع «ريفيان» الأميركية

«فولكس فاجن» تبدأ العام الجديد بنمو قوي في المبيعات
13 نوفمبر 2024 13:04

كاليفورنيا (د ب أ) 
 أطلقت شركة فولكس فاجن الألمانية، رسمياً، مشروعاً مشتركاً مع شركة ريفيان الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، مع التزامها باستثمار قدره 5.8 مليار يورو (6.2 مليار دولار)، أي 800 مليون يورو أكثر من الخطة السابقة، لتسريع تحولها إلى السيارات الكهربائية. 
ومن المتوقع أن تنتج الشراكة أول إصداراتها بناء على تكنولوجيا السيارات الكهربائية المتقدمة من ريفيان اعتباراً من عام 2027، حسبما قال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن، خلال إطلاق المشروع المشترك في بالو ألتو بشمال كاليفورنيا يوم الثلاثاء. 
وتهدف فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، إلى الاستفادة من بنية ريفيان المبتكرة للسيارات الكهربائية والبرمجيات لتبسيط تشكيلتها من السيارات الكهربائية. 
وسيركز التعاون على مجموعة من التقنيات، بما في ذلك أنظمة البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر التحكمية وبنية الشبكات. 
وأعلنت الشركتان عن التعاون في نهاية يونيو، وفي يوليو وافقت عليه الهيئة الألمانية لمكافحة الاحتكار. 
ومن إجمالي الاستثمار البالغ 5.8 مليار يورو، سيتم تخصيص 3.5 مليار يورو للحصول على حصة مباشرة في ريفيان، في حين سيذهب 2.3 مليار يورو لتمويل المشروع المشترك، مع تخصيص مليار يورو كقرض. 

 

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