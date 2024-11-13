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اقتصاد

«بوينج»: 4% نمو حركة الشحن الجوي العالمية سنوياً

"بوينج 757" تهبط اضطرارياً أثناء رحلتها إلى سياتل الأميركية
13 نوفمبر 2024 13:09


نيويورك (د ب أ)
 توقعت شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينج نمواً قوياً ومستداماً لقطاع الشحن الجوي في العالم، مشيرة إلى أنها تنتظر نمو حركة الشحن الجوي في العالم بمتوسط 4% سنوياً حتى 2043. 

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كما تتوقع الشركة زيادة حجم أسطول طائرات الشحن في العالم بمقدار الثلثين ليصل إلى 3900 طائرة، مقابل 2340 طائرة في 2023.
في الوقت نفسه سيزيد حجم أسطول طائرات الشحن ذات البدن العريض إلى الضعف تقريباً، مدفوعاً بالطلب في أسواق آسيا عالية النمو. 
وقالت بوينج، مساء أمس، إن نصف تسليمات الطائرات الجديدة أو المعدلة سيحل محل طائرات شحن قديمة للانتقال إلى طائرات ذات قدرات أعلى وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، في ظل استمرار الكثير من الطائرات الأقدم في الخدمة بسبب الاحتياجات الأخيرة للسوق. 
ومن المتوقع أن تشهد أسواق جنوب وشرق آسيا أعلى معدلات النمو لقطاع الشحن الجوي سنوياً، بفضل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب الاستهلاكي بحسب الشركة الأميركية. 
وتتوقع بوينج زيادة حجم أسطول طائرات الشحن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمقدار المثلين تقريباً، حيث تطلب شركات الطيران في المنطقة أغلب تسليمات طائرات الشحن بنحو 980 طائرة، وتليها شركات الطيران في أميركا الشمالية بنحو 955 طائرة شحن. 
وأضافت بوينج أن المنطقتين ستمثلان أكثر من ثلثي تسليمات طائرات الشحن على مستوى العالم حتى 2043.

بوينج
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