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"أبوظبي الإسلامي" يفوز بجائزة "المصرف الإسلامي الأكثر أماناً عالمياً

"أبوظبي الإسلامي"
13 نوفمبر 2024 16:41

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، اليوم، حصوله على جائزة "المصرف الإسلامي الأكثر أمانًا" عالمياً للعام الثالث على التوالي من جوائز "جلوبال فاينانس" لأكثر البنوك أمانًا لعام 2024. كما حصل "أبوظبي الإسلامي" على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية". كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي" عالميًا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تم تقديم هذه الجوائز خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في واشنطن العاصمة. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على تصنيفه كأكثر المصارف الإسلامية أمانًا على مستوى العالم، ما يشير إلى وضعه المالي القوي، وإدارته الفعّالة للمخاطر، وما لديه من أنظمة أمن سيبراني متقدمة، بالإضافة إلى حصوله على تصنيفات عالية من وكالات التصنيف الائتماني الرائدة.

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وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن فوزنا بهذه الجوائز القيّمة مرة أخرى يعد شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم تجارب مصرفية آمنة لمتعاملينا، مدعومة باحتياطيات رأس مال قوية وممارسات حكيمة لإدارة المخاطر.

المصدر: وام
مصرف أبوظبي الإسلامي
الإمارات
المصارف الإسلامية
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