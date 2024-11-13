من دبي إلى أوساكا.. إكسبو يلهم صنع أفضل مستقبل للإنسانية

دبي (الاتحاد)

خمسة أشهر فقط تفصلنا عن افتتاح معرض إكسبو 2025 أوساكا في 13 أبريل 2025، فإن زيارة تميمة إكسبو أوساكا كانساي «مياكو مياكو» هي فرصة لزيادة الوعي بمعرض إكسبو العالمي القادم والنظر إلى نجاح إكسبو 2020 دبي وإرثه الدائم باعتباره مدينة إكسبو دبي.

ويشكل معرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي يُعقد تحت شعار «ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات»، منصة عالمية تجمع العقول المبدعة والخبراء لتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية. يسعى المعرض إلى تحقيق أهداف طموحة تتمثل في تعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة الابتكار، وبناء مستقبل مستدام. ومن خلال استعراض أحدث التقنيات والاكتشافات العلمية، يهدف إكسبو أوساكا إلى إلهام الأجيال القادمة وتشجيعهم على المشاركة في بناء عالم أفضل، ويقع جناح دولة الإمارات في منطقة «تحسين الحياة» بالقرب من الجناح الياباني حيث سيشارك ضمن فئة الجناح A مما يجعله واحداً من أكبر الأجنحة الدولية في إكسبو أوساكا.

وإن التخطيط طويل الأمد لإرث دبي لمعرض إكسبو العالمي والنهج السريع لتطوير «مدينة المستقبل» يقود نموها المستقبلي، حيث يبرز المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو كيف تتحول المدينة التي استضافت إكسبو 2020 وCOP28 إلى قلب مستقبل دبي. وباتت المدينة توفر فرصاً لا مثيل لها للشركات والمستثمرين وأصحاب المنازل، وتسريع النمو المستدام، وخلق فرص في قطاعات رئيسية مثل التجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والابتكار والأحداث، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعيش والعمل.

وكان إكسبو 2020 دبي بمثابة إنجاز كبير على نطاق واسع - حدث مذهل استمر ستة أشهر وحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية وسمعة أوسع نطاقًا. ونشرت شركة الاستشارات EY تقريرًا في عام 2023 أظهر بوضوح أن أول إكسبو عالمي يُعقد على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا قدم قيمة واسعة النطاق لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسيستمر في إحداث تأثير إيجابي وطويل الأمد.

وتجدر الإشارة إلى أن كوفيد-19 أجبر على تأخير افتتاح الحدث لمدة عام واستمر في طرح التحديات طوال الحدث، ومع ذلك أصبح إكسبو 2020 نموذجاً لاستضافة حدث ضخم خلال حالة طوارئ صحية عالمية واستجابة الإمارات العربية المتحدة الرشيقة والفعالة، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة النطاق، عززت سمعة الدولة بشكل أكبر. كما تم الاستشهاد بمعرض إكسبو 2020 باعتباره العامل الأكبر حيث قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة خمسة مراكز في مؤشر القوة الناعمة العالمي لبراند فاينانس 2023.

اللبنات الأساسية للنجاح

الموقع الاستراتيجي: تم تخصيص الموقع كجزء من استراتيجية التنمية الحضرية الأوسع نطاقًا في دبي، على بعد ساعة بالسيارة من مطاري دبي وأبوظبي الدوليين و15 دقيقة من أكبر ميناء حاويات من صنع الإنسان في العالم في جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي الجديد - والذي من المقرر أن يكون أكبر مطار في العالم عند تشغيله بالكامل.

التخطيط للإرث: كان معرض إكسبو العالمي جزءاً من الاستراتيجية وليس استراتيجية يتم بناؤها حول المعرض - كان المنظمون واضحين في أنهم يبنون مدينة المستقبل، مجتمع يضع الناس في المقام الأول، بدعم من أحدث التصميمات والتكنولوجيا التي ستستضيف معرض إكسبو العالمي خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها.

التخطيط طويل الأمد المدروس بعناية: مع رفاهية لوحة قماشية فارغة - منطقة مساحتها 424 هكتارًا من الصحراء غير المطورة جاهزة للتشكيل في وجهة ديناميكية داخل مدينة شابة متنامية - تم تصميم كل جانب من جوانب الخطة الرئيسية الأصلية مع مراعاة الحياة بعد ذلك ومع استراتيجية محددة لإعادة الاستخدام.

خطة رئيسية جريئة وطموحة: شهادة على المدى الطويل تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن الخطط التي تم الإعلان عنها مؤخراً تضع مدينة إكسبو كمركز جديد لمستقبل دبي، وتربط دبي بأبوظبي وتوفر اتصالاً لا يصدق بالأسواق العالمية بفضل روابطها بالمطارات الدولية والميناء كجزء من ممر دبي اللوجستي. ومع مركز دبي للمعارض المتوسع على أعتابها، تعد هذه الوجهة السكنية والتجارية الحضرية الجديدة مركزًا أساسيًا في الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 وموطنًا للقطاعات الرئيسية التي تقود تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية (D33).

يضيف مخطط التوسع في مدينة إكسبو دبي قيمة إلى أماكنها الحالية ومرافقها الرائعة والبنية التحتية المحيطة بها، والتي ستعزز، جنبًا إلى جنب مع الملف الدولي المتزايد لدبي، والأعمال التجارية المحلية والدولية وتستمد القيمة لسنوات قادمة. وتعمل مدينة إكسبو دبي كبوابة دولية لقطاعات المعارض والفعاليات وخدمات الأعمال، وتستفيد من قربها من مركز دبي للمعارض المتوسع وتقدم مجموعة من أماكن الفعاليات للإيجار.

كما يستأجر المستأجرون -من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات- مساحات مكتبية للاستفادة من الفرص التجارية في المدينة، والتي تجتذبها المنطقة الحرة التنافسية وبيئة الترخيص، بالإضافة إلى بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي ونظامها البيئي التعاوني

وترتفع مبيعات العقارات السكنية حيث يدرك المشترون الفرصة وإمكانات النمو في المنطقة. ومؤخراً أعلنت مدينة إكسبو عن إطلاق مشروع سيدر ريزيدنسز، وهو مشروع تطويري يقع في موقع مركزي ويتكون من ثلاثة أبراج تضم شققاً تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 1.88 مليون درهم.

ولا يقتصر تأثير معرض إكسبو العالمي على الجانب الاقتصادي فقط، حيث يقدم معرض إكسبو 2020، والآن مدينة إكسبو، فوائد كبيرة في المجالات البيئية والاجتماعية - تغيير المفاهيم، ورفع المهارات، وإثراء المعرفة.

وبالاستفادة من مكانتها كمنظم راسخ وصوت رائد في التنمية الحضرية المستدامة، سيعود منتدى المدن الرائد السنوي في مدينة إكسبو دبي في فبراير 2025 وستستضيف المدينة قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ 2025 (2025APCS) ومنتدى رؤساء البلديات في أكتوبر 2025.

ويقدم مختبر المدينة الحضري -وهو منصة اختبار مفتوحة مدفوعة بالابتكار على مستوى المدينة- للمبتكرين ورجال الأعمال وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم منصة عالمية المستوى لمشاركة حلولهم للتحديات الحضرية، وإحضارها إلى المدينة حيث يمكن نشرها واختبارها وتقييمها في بيئة واقعية.

التخطيط والرؤية

ويشكل إكسبو 2020 دبي، وما تلاه من تحول إلى مدينة إكسبو دبي، نموذجاً ملهماً لكيفية استثمار المعارض العالمية في بناء مستقبل أفضل. فمن خلال التخطيط الاستراتيجي والرؤية المستقبلية، تمكنت دبي من تحويل حلمها إلى واقع ملموس، حيث أصبحت المدينة مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة.

إن نجاح إكسبو دبي يفتح آفاقاً جديدة لمعارض إكسبو المستقبلية، مثل إكسبو 2025 أوساكا. فمع استمرار العالم في مواجهة تحديات متزايدة، تلعب المعارض العالمية دوراً حيوياً في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات. وإن إرث إكسبو دبي لا يقتصر على الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى مستوى أعمق من التأثير على حياة الناس ومستقبل كوكبنا. فمدينة إكسبو دبي هي أكثر من مجرد مكان، إنها رمز للأمل والتغيير الإيجابي.