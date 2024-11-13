«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد الربع الأخير لشهادات الطاقة النظيفة لـ2024

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الأخير لعام 2024، لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 13 ديسمبر 2024.

وشهد عام 2024 مشاركة عدد قياسي من الجهات في مزاد شهادات الطاقة النظيفة، بما في ذلك إقبال عدد كبير من القطاعات الجديدة والصناعات المتنوعة على المشاركة في المزادات، على نحو يمكّنها من إزالة الكربون من عملياتها، وتقليل النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة.

وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات مؤخراً، عقد شراكة استراتيجية مع «مجموعة أدنيك»، لتزويد مركز أدنيك أبوظبي بالطاقة النظيفة، وبموجب هذه الشراكة، سوف يتم تزويد مركز «أدنيك» باحتياجاته كافة من الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، كما أعلنت الشركة تمديد شراكتها في مجال الطاقة النظيفة مع شركة دي إم جي إيفنتس، وللسنة الثالثة على التوالي، لتزويد مؤتمر المرافق العالمي بالطاقة المتجددة والنظيفة التي استضافته شركة طاقة، بالإضافة إلى تزويد المنتدى العربي السادس للمياه، الذي أُقيم بالتزامن مع مؤتمر المرافق العالمي بشهادات الطاقة النظيفة.

وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: يمثّل مخطط شهادات الطاقة النظيفة إحدى أهم المبادرات الرائدة التي تدعم أهداف دولة الإمارات الرامية إلى إزالة الكربون، حيث يتيح هذا المخطط المعتمد دولياً للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية الإسهام في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في أبوظبي والدولة، ودعم أهداف الحياد المناخي.

وأضاف: بالتزامن مع استمرارية عام الاستدامة في الدولة، فقد شهدنا إقبالاً متزايداً من قبل العديد من الجهات من مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة على المشاركة في مزاداتنا، بحيث تمكنّا من الدخول في شراكات استراتيجية جديدة، وتمديد بعض الشراكات القائمة لمساعدة الجهات على القيام بدور رئيس في رسم ملامح مستقبل مستدام. ندعو الجهات كافة، إلى المشاركة في مزادنا القادم، واتخاذ خطوات إيجابية تجاه إزالة الكربون من عملياتها.

وتعدُّ شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الأداة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي، لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، ويتم إصدارها بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتتيح هذه الشهادات التي تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، إمكانية التوثيق أن الكهرباء التي تستهلكها الجهات في أبوظبي صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، حيث تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتشغيل المزاد لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي.

