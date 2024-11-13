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اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة حول ضريبة الشركات في المناطق الحرة

«الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة حول ضريبة الشركات في المناطق الحرة
13 نوفمبر 2024 18:20

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

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عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة توعية جديدة في إمارة رأس الخيمة سلطت خلالها الضوء على ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة التي تنظمها «الهيئة»؛ بهدف توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والمسؤوليات الضريبية للأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.
وأشارت «الهيئة» إلى حرصها على تنظيم هذه الورش بشكل دوري، كونها تمثل منصة مهمة لتقديم المعرفة، وتوفير الموارد اللازمة التي تساعد الأشخاص القائمين في المناطق الحرة على الامتثال للقوانين والقرارات الضريبية، وتعزز من خلالها تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بشكل فعال.
وأكدت «الهيئة» الدور المحوري للمناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في دولة الإمارات، وشددت على التزامها التام بدعم الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ونظراً لما تشكله المناطق الحرة من ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، تستمر «الهيئة» في إطلاق مبادرات وبرامج توعية تسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية نمو النشاطات التجارية في المناطق الحرة، ورفع مستوى إسهامها في الاقتصاد الوطني.
وفي إطار جهودها الهادفة إلى توضيح التشريعات المتعلقة بضريبة الشركات في المناطق الحرة، تُوفّر «الهيئة» دليلاً إرشادياً حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني يتضمن معلومات شاملة وأمثلة توضيحية.

الهيئة الاتحادية للضرائب
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