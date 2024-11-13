«غرفة الشارقة» تنظم ملتقى الأعمال الإماراتي التايلندي



الشارقة (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال الإماراتي التايلندي، بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من غرفة التجارة التايلندية، ضم نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات من قطاعات صناعية وتجارية متنوعة، واستهدف الملتقى تنسيق لقاءات عمل ثنائية لاستكشاف فرص الاستثمار وبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات من البلدين.

حضر الملتقى الذي عقد في مقر غرفة الشارقة، فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وترأس الجانب التايلندي الدكتور فيزيت ليم لورتشا، نائب رئيس غرفة التجارة التايلندية، كما حضر الملتقى السيدة بابافادي ثينب، مسؤولة ترويج التجارة الدولية بمجلس التجارة التايلندي، ومجموعة من كبار المسؤولين في غرفة الشارقة وعدد من رجال الأعمال الإماراتيين والتايلنديين، وممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين.

وضم الوفد التايلندي مجموعة من الشخصيات الاقتصادية البارزة، من عدة شركات في تصنيع الغذاء وتقديم الخدمات اللوجستية والاستيراد والتصدير، ومواد البناء، وتجارة وصناعة الأثاث، الذين أشاروا خلال الملتقى وفي اللقاءات الثنائية مع نظرائهم الإماراتيين إلى أن اختيار إمارة الشارقة لعقد ملتقى الأعمال الإماراتي التايلندي يأتي انطلاقاً من المكانة المتميزة للإمارة كمركز تجاري واستثماري رائد في المنطقة، ولما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأكدت فاطمة خليفة المقرب خلال كلمتها الترحيبية أهمية الملتقى باعتباره منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع العلاقات الثنائية، بما يحقق مصالح مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ومملكة تايلاند، في ظل حرص غرفة الشارقة على الاستفادة من عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصةً في ضوء المحادثات الجارية بين الإمارات وتايلاند بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي انطلقت في مايو من العام الماضي، مشيرة إلى التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الإماراتية التايلندية، والتي تعززت في السنوات الأخيرة عبر تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضافت المقرب أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وتايلاند شهدت نمواً بنسبة 21% في عام 2022، لتصل إلى 6.1 مليار دولار، وهو ما يعكس مستوى التعاون المتقدم بين البلدين والحرص المتبادل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية.

من جانبه، عبّر الدكتور فيزيت ليم لورتشا عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على حسن الاستقبال والتنظيم، مشيراً إلى أن الملتقى خطوة مهمة في إطار تعميق العلاقات الاقتصادية بين تايلاند والإمارات.