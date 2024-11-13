«غرفة رأس الخيمة» تبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية مع إندونيسيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية إندونيسيا، التي تعد أكبر دول رابطة شرق آسيا، من حيث الوضع الاقتصادي والقوة البشرية.

جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة، ديني ليسمانا، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي والإمارات الشمالية، يرافقه وفد دبلوماسي اقتصادي بالقنصلية، بحضور عدد من مديري الإدارات بالغرفة.

وقدم الشميلي عرضاً للسمات الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة، مشيراً لما تمتلكه إمارة رأس الخيمة من مشروعات تنموية رائدة في مجالات التجارة والصناعة والسياحة، إضافة إلى كونها تُعد من أفضل وجهات ازدهار الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتمتع اقتصادها بالتنوع والاستقرار، فضلاً عن أنها تقدم حلولاً مرنة لتأسيس الشركات، بجانب توفيرها بنية تحتية متطورة، وأسلوب حياة عصرياً يناسب الجميع، وشبكة نقل متكاملة تربطها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وغيرها من قارات ودول العالم.

وأثنى الشميلي على زيارة القنصل العام لإندونيسيا، والوفد المرافق له للغرفة، كما أثنى على دور مركز ترويج التجارة الإندونيسي في دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا، مشيراً إلى أهمية تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في رأس الخيمة وإندونيسيا، والمشاركة في المعارض التي تقام لدى الطرفين باعتبارها من الوسائل الضرورية، ما يسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز علاقات العمل المشترك.

وأعرب ديني ليسمانا، قنصل عام إندونيسيا، عن تقديره للعلاقات المتميزة والمتنامية للإمارات مع بلاده، مشيراً إلى حرصه على تعميق أواصر العمل بين أصحاب الأعمال في إمارة رأس الخيمة وإندونيسيا، في المجالات كافة التي تخدم اقتصاد البلدين الصديقين.