822 مليون درهم أرباح «سالك» خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح شركة «سالك»، بعد خصم الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 822 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.4% على أساس سنوي.

وواصلت «سالك» تحقيق أداء مالي قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلةً إيرادات إجمالية قياسية وصلت إلى 1.64 مليار درهم.

وبلغت أرباح الشركة قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.115 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 8.9% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 903.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 12.5% على أساس سنوي.

كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي تشكل 86.7% من إجمالي الإيرادات بنسبة 5.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.422 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وخلال الربع الثالث من العام ارتفعت إيرادات نظام التعرفة المرورية بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 468.4 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح خلال الربع الثالث، بعد خصم الضرائب بنسبة 8.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 277.3 مليون درهم. وبلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات 355.6 مليون رحلة، بزيادة قدرها 5.1% على أساس سنوي.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»، إن الشركة حققت أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، الأمر الذي يعكس مرونة نموذج أعمال الشركة والتزامها بتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الفعالة في دبي.

ولفت إلى أن الشركة حققت نجاحاً خلال الربع الثالث بعد الإعلان رسمياً عن تفعيل الشراكة مع إعمار، لتوفير حلول تقنية لمواقف السيارات في دبي مول، وهي مبادرة رائدة تساهم في تنويع قاعدة الإيرادات وتحسين الأداء المالي. وأضاف معاليه أن الشركة ستبدأ في 24 نوفمبر الجاري تشغيل بوابتي تعرفة جديدتين، في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، وذلك استكمالاً للخطة الإستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وأنظمة الطرق والنقل التقنية وتطبيق السياسات، لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك، إن النتائج القوية لفترة الأشهر التسعة تأتي مدعومةً بالأداء القوي في الربع الثالث، حيث شهدنا نمواً كبيراً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 5.7% على أساس سنوي مع تحقيق أرباح قوية.

وأضاف: نتوقع نمو الإيرادات بنسبة 7-8% مقارنة بالسنة المالية 2023، خاصةً أن الربع الرابع من العام عادةً ما يكون الربع الأقوى من حيث الأداء بالنسبة لسالك، ونتوقع كذلك استمرار زخم النمو في العام القادم، وزيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 24-25% في السنة المالية 2025، بما يشمل مساهمة الرحلات من خلال البوابتين الجديدتين.

وبحسب الشركة، فقد ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 7.1% على أساس سنوي ليبلغ 2.5 مليون حساب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ 2.3 مليون حساب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.