«فلاي دبي» تشارك لأول معرض البحرين الدولي للطيران



المنامة (الاتحاد)

أعلنت «فلاي دبي» مشاركتها لأول مرة، في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، الذي تنطلق فعالياته اليوم، وتستمر حتى 15 نوفمبر الجاري في قاعدة صخير الجوية بالمنامة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، إن معرض البحرين الدولي للطيران يعد حدثاً مهماً يسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في صناعة الطيران في المنطقة، ومشاركة الناقلة فيه تأتي تأكيداً على التزامها بالسوق البحريني.

وأضاف أن المعرض يمثل فرصة لعرض التصميم الداخلي لمقصورات طائرات «فلاي دبي» التي تم تحديثها، وبما يعكس التزامها تجاه راحة الركاب ودمج التكنولوجيا والتصميم الحديث للارتقاء بتجربة الطيران.

وتم إطلاق مشروع التحديث في وقت سابق من عام 2024، وأنجزت الناقلة حتى الآن تحديث 15 طائرة من طراز بوينغ 737-800، وستكمل التجديد الداخلي لطائرتين أخريين قبل نهاية العام.

وسيستمر البرنامج حتى عام 2025، حيث يتوقع أن تستكمل الناقلة برنامج التحديث ليشمل 20 طائرة في أسطولها، ما يوفر لركابها تجربة سفر أكثر راحة. وتعد البحرين أحد أسواق «فلاي دبي» الحيوية، حيث قامت الناقلة بتشغيل أكثر من 2800 رحلة بين يناير وأكتوبر من هذا العام.

وبدأت الناقلة عملياتها في السوق لأول مرة منذ عام 2009 ونقلت أكثر من أربعة ملايين مسافر بين دبي والبحرين حتى الآن، وتشغل حالياً 31 رحلة أسبوعياً بين الجانبين.