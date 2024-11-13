«أبوظبي الأول» يحصل على موافقة لإطلاق خدمات صناديق مكافأة نهاية الخدمة



أبوظبي (الاتحاد)

حصل بنك أبوظبي الأول على الموافقة المبدئية لتوفير خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لنظام الادخار الاختياري البديل عن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الشركات الخاصة في دولة الإمارات.

ووفقاً للبنك أصبح باستطاعة أصحاب العمل المشاركين في البرنامج دفع المساهمات الشهرية الأساسية أو الطوعية لصالح صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة بالنيابة عن موظفيهم، التي تم إعدادها لتلبية احتياجات كل موظف بناءً على متطلباته ومدى تحمله للمخاطر.

ويعتبر برنامج التوفير جزءاً من مبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وقد حصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم اختيار قسم إدارة الأصول في بنك أبوظبي الأول كشريك استراتيجي من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع لتنفيذ برنامج النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة.