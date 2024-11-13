ارتفاع أسعار المستهلك في أميركا خلال أكتوبر

واشنطن (د ب أ)
أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية الصادر اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بما يتفق مع تقديرات المحللين.
وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 0.2% وهو يتفق مع معدل الارتفاع خلال الشهور الثلاثة السابقة إلى جانب توقعات المحللين.
وأضافت الوزارة أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 2.6% سنوياً خلال الشهر الماضي مقابل 2.4% خلال الشهر السابق.
وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الطاقة والغذاء بنسبة 0.3% شهرياً، وهي نفس نسبة الزيادة خلال الشهرين السابقين حسب ما توقعه المحللون.
وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 3.3% وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق، وتوقعه المحللون.