ارتفاع أسعار المستهلك في أميركا خلال أكتوبر



واشنطن (د ب أ)

أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية الصادر اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بما يتفق مع تقديرات المحللين.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 0.2% وهو يتفق مع معدل الارتفاع خلال الشهور الثلاثة السابقة إلى جانب توقعات المحللين.

وأضافت الوزارة أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 2.6% سنوياً خلال الشهر الماضي مقابل 2.4% خلال الشهر السابق.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الطاقة والغذاء بنسبة 0.3% شهرياً، وهي نفس نسبة الزيادة خلال الشهرين السابقين حسب ما توقعه المحللون.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 3.3% وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق، وتوقعه المحللون.