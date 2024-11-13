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اقتصاد

ارتفاع أسعار المستهلك في أميركا خلال أكتوبر

التضخم الأميركي.. الأسرع منذ 4 عقود
13 نوفمبر 2024 20:13

 
واشنطن (د ب أ)

أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية الصادر اليوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بما يتفق مع تقديرات المحللين.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 0.2% وهو يتفق مع معدل الارتفاع خلال الشهور الثلاثة السابقة إلى جانب توقعات المحللين.

وأضافت الوزارة أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 2.6% سنوياً خلال الشهر الماضي مقابل 2.4% خلال الشهر السابق.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الطاقة والغذاء بنسبة 0.3% شهرياً، وهي نفس نسبة الزيادة خلال الشهرين السابقين حسب ما توقعه المحللون.

وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 3.3% وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق، وتوقعه المحللون.

التضخم الأميركي
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