ولي عهد الشارقة يترأس الاجتماع الأول لمجلس الطاقة

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، الاجتماع الأول لمجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه بأعضاء المجلس، مباركاً لهم ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في اختيارهم لعضوية المجلس، متمنياً سموه التوفيق للمجلس في تحقيق الرؤية المستقبلية والأهداف، ووضع الحلول التي تضمن استدامة قطاع الطاقة.

وناقش المجلس أبرز الخطوات التي تحقق أهدافه ونطاق اختصاصاته لرسم الاستراتيجيات المستدامة والخطط المستقبلية في قطاع الطاقة والمياه، مؤكداً على أهمية وضع الحلول المناسبة لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة واستشراف مستقبل القطاع.

حضر الاجتماع كل من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وحاتم ذياب الموسى، أمين عام مجلس الطاقة.