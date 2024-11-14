الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع

الذهب
14 نوفمبر 2024 08:21

تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الخميس إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0244 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولاراً.


وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في عام مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى. كما زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى منذ يوليو.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.05 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ 19 سبتمبر. وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.10 دولار. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 925.75 دولار.

أخبار ذات صلة
توقعات ضعف نمو الطلب تدفع أسعار النفط للهبوط
الدولار وبتكوين يفقدان قوتهما مع توقف «تداولات المراهنة»
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
برنامج "المنكوس" يبدأ اختيار المتأهلين للحلقات المباشرة
الترفيه
برنامج "المنكوس" يبدأ اختيار المتأهلين للحلقات المباشرة
اليوم 10:22
روضة السركال تقترب من حسم لقب «عربية الشطرنج»
الرياضة
روضة السركال تقترب من حسم لقب «عربية الشطرنج»
اليوم 10:20
«رباط سلمان» يُربك «أفكار رينارد»!
الرياضة
«رباط سلمان» يُربك «أفكار رينارد»!
اليوم 10:00
نجم ليفربول السابق ينصح صلاح بعدم مغادرة «السفينة»!
الرياضة
نجم ليفربول السابق ينصح صلاح بعدم مغادرة «السفينة»!
اليوم 09:45
دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم
الترفيه
دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم
اليوم 09:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©