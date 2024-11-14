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اقتصاد

الدولار عند أعلى مستوى في عام

أوراق من الدولار الأميركي
14 نوفمبر 2024 12:04

 استقر الدولار عند أعلى مستوى في عام مقابل نظرائه الرئيسيين اليوم الخميس ويتجه لتسجيل مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 156 ينا للمرة الأولى منذ يوليو. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر  2023 عند 1.0546 دولار كما هبط الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.

وقفزت عملة بتكوين المشفرة الليلة الماضية لمستوى قياسي جديد عند 93480 دولاراً. وتعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.2 بالمئة إلى 106.69 وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر 2023.

ونزل الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد بيانات وظائف، ولامس 0.6464 دولار.
وهبط الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5859 دولار.

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المصدر: وكالات
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