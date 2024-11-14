الصين تنتج 10ملايين سيارة كهربائية خلال 2024

أعلنت جمعية مصنعي السيارات الصينية، أن إنتاج البلاد من السيارات الكهربائية تجاوز 10 ملايين وحدة خلال العام الجاري، لتصبح بذلك الصين أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز في قطاع السيارات الكهربائية.



وأفادت قناة الصين المركزية، نقلاً عن الجمعية، بأن إنتاج المركبات الكهربائية ارتفع بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ فيه الإنتاج 9.587 مليون وحدة، وذلك قبل نحو شهر ونصف من نهاية عام 2024.



وأظهرت إحصاءات الجمعية نمو صناعة المركبات الكهربائية بشكل متسارع منذ بدء احتسابها في النظام الإحصائي عام 2013، حيث بدأ الإنتاج بـ 18 ألف مركبة، وارتفع إلى مليون مركبة في عام 2018، ثم تجاوزالـ 5 ملايين مركبة في عام 2022.



ويتوقع خبراء القطاع أن يصل الإنتاج السنوي للمركبات الكهربائية في الصين إلى 12 مليون مركبة بحلول نهاية العام الحالي.